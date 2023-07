​Junts guanya les eleccions a Osona i el PSC avança posicions

Osona 2023 Totes les dades Cens total: 113.679 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 71.991 63,33% Abstencions: 41.688 36,67% Vots nuls: 989 1,37% Vots en blanc: 829 1,15% Partit Vots %

La participació cau a Osona més d'11 punts

mentre que else situa com aper davant d'i la, que es desinflena la comarca. D'altra banda,guanyen en vots malgrat situar-se com a sisena i setena força –igual que a les eleccions del-. Pel que fa als, sota la marca Sumar-En Comú Podem avança posicions respecte dels anteriors comicis situant-se com a quarta força a la comarca amb 6.433 vots, 663 més que fa quatre anys.Si analitzem més profundament els resultats,conserva larespecte dels comicis anteriors: en aquesta ocasió, aconsegueixen 18.940 vots (el 26,31%) davant dels 26.003 suports assolits el 2019. D'altra banda, else situa com a segona força a Osona, mentre que fa quatre anys era la: aquest 23-J, els socialistes han obtingut, 9.038 més que a les eleccions generals de fa quatre anys.La gran patacada se l'emporta: els republicans passena la comarca tot; si el 2019 aconseguien 24.550 vots (un 29,33%), aquest 23-J n'assoleixen 13.766 (el 19,12%). Tampoc laha obtingut bons resultats a Osona: passamés votada; i és que el 2019 els cupaires assolien 10.169 vots (el 12,15%) mentre que aquest 23 de juliol en rebien 4.418 suports (el 6,14%).Pel que alcom a sisena i setena força a Osona respectivament, encara que. Els populars assoleixen, 1.563 més que el 2019. Pel que va a Vox, la mateixa tònica: si el 10-N assolien 2.356 suports (el 2,81%), aquest 2023 arriben als(el 4,45%), és a dir, 844 més que fa quatre anys.En la mateixa línia que a les, laen les espanyoles també ha caigut en picat. Aquest 23-J han anat a votar el 63,33% dels osonencs i osonenques que estaven cridats a les urnes, mentre que el 10-N del 2019 van participar el 75,07% dels electors. A més, també ha augmentat el(ha passat del 0,46% a l'1,37%) i el(del 0,64% a l'1,15%) a la comarca.