​Aquest és el palmarès del Festival Nits de cinema oriental de Vic 2023

Punt final a laque, al llarg de sis dies, ha omplert la capital d'Osona d'amants d'aquest gènere cinematogràfic amb la projecció ded'una desena de països asiàtics. Tot un èxit de festival que enguany ha atorgat diversos guardons.El, format pels cineastesentregaven ela Next Sohee, de la directora coreana July Jung "per la seva capacitat de profunditzar i atrapar-te en una història aparentment senzilla que acaba resultant ser devastadora i emocionant". Un jurat que també feia: una a la pel·lícula mongola Harvest Moon d'Amarsaikhan Baljinnyam –que també rebia el, que es decideix entre els periodistes acreditats al Festival Nits-, i una altra a la coreana Special Delivery de Park Dae-min. D'altra banda, elha anat a parar a la xinesa Gelat de moniato de Wang Chong –present al festival juntament amb la productora del film Sijie He-, una història que retrata l'estiu d'un nen al camp acompanyat de la seva àvia i el seu oncle.El conjunt dels reconeixements se sumen alsd'enguany: el primer a l'actor japonès de cinema de kungfu, qui el va recollir en persona, i el segon guardó honorífic al distribuïdor català, pioner en la distribució de cinema asiàtic al país i responsable que s'estrenessin a les sales espanyoles films mítics com First of Legend, Akira, Porco Rosso, Battle Royale, Ong bak o Gans of Wasseypur, i sèries com Bola de drac o el Detectiu Conan a través de Manga Films i Issan Entretainment.