​Judit Roca assumeix la nova direcció única del servei d'urgències territorials d'Osona

Recuperar i millorar el model d'urgències territorials

El, juntament amb les gerències deli de l', presentaven aquesta setmana la, també directora de l'ACUT Osona i del Bages-Berguedà.Fins ara, hi havia una direcció d'urgències a l'Hospital de Vic i una altra a l'atenció primària, i amb la nova figura aglutinant les competències es garanteix unamb una visió única del procés.La recuperació de la porta única d'entrada a urgències –com ja existia abans de la pandèmia- es va començar a gestar a l'Hospital de Vic coincidint amb l' inici de les obres de reforma de tota l'estructura de l'edifici , amb aportacions dels professionals per definir com seria el nou servei. Amb la voluntat de millorar el model, la intenció és fer el mateix a l'hora de definir com treballarà el nou servei.Així doncs, la necessitat de buscar un relleu a la direcció d'urgències al CHV plantejava la possibilitat d'en una sola persona i fer així un pas endavant amb la voluntat de treballar per unde les urgències de la comarca d'Osona.Els professionals de la comarca ja coneixem la nova direcció, que ha anunciat laque permetin abordar com treballarà el servei en diferents àmbits com els sistemes d'informació, la continuïtat assistencial, l'alta resolució del nou model i la voluntat de posar el pacient al centre de l'assistència.Un dels eixos delés la necessitat de tenir una visió integradora de la salut així com el foment de la col·laboració entre diferents actors públics creant xarxes territorials. Aja s'han establert les bases per a recuperar el model, i ara, sota una direcció única, es treballarà conjuntament per a definir els processos del nou servei territorial.