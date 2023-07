​Torelló aprova el cartipàs amb l'abstenció d'un regidor del PSC i el vot de qualitat de l'alcalde

Les dedicacions i retribucions de l'equip de govern encenen l'oposició

L'ha celebrat, aquest dimecres, la sessió plenària per aprovar el. L'equip de Govern, format pels 8 representants assolits per força més votada el passat 28-M a la capital de la Vall del Ges amb 1.943 vots, un 41,37% dels suports - liderarà el consistori ambi, d'aquesta manera, els republicans hauran de destinar esforços a teixir consensos amb l'–formadaamb 3 representants cada partit- per tirar endavant els grans projectes pel municipi. En aquesta línia, el primer escull delarriba tot just començar amb l'aprovació del nou organigrama municipal i les dedicacions i retribucions dels membres de govern.Pel que fa plenament al cartipàs, lesi lesqueden repartides de la següent manera:serà la primera tinent d'alcalde i pilotarà Hisenda, Serveis Generals, Tecnologies de la Informació i Recursos Humans;serà el segon tinent d'alcalde i encapçalarà Urbanisme, Manteniment i Infraestructures Serveis Públics i Medi Ambient; la tercera tinent d'alcalde seràque també assumirà les regidories de Benestar Social, Igualtat, Habitatge i Educació;serà la quarta tinent d'alcalde i regidora de Policia, Protecció Civil i Mobilitat;serà el cinquè tinent d'alcaldia i estarà al capdavant de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana;pilotarà les regidories de Promoció Econòmica i Transició Energètica; iencapçalarà Esports, Comerç i Turisme.A la sessió plenària del cartipàs també es donen a conèixer lesdels membres de l'equip de govern així com lesdels representants municipals. Un punt de l'ordre del dia que va encendre a l'oposició, que no està d'acord amb el temps que destinarà cada regidor a les funcions assignades i critiquen "uns sous excessius".D'aquesta manera, el batlle designat també vicepresident del Consell Comarcal d'Osona - tindrà una dedicació dela l'Ajuntament de Torelló i una retribució de. Pel que fa a la resta de membres del govern, la primera tinent d'alcalde Rosa Pérez tindrà una dedicació deli una retribució de, uns números que també s'apliquen al cinquè tinent d'alcalde Marc Tienda i a les regidores Alba Magem i Montserrat Tort; el segon i el tercer tinent d'alcalde, David Sànchez i Núria Montanyà respectivament, una dedicació del; i la quarta tinent d'alcaldia Elisabet Viñas tindrà una dedicació delde la jornada i una retribució deD'altra banda, la resta de representants municipals que configuren el consistori percebran indemnitzacions per–fixada en 160 euros-, assistència a lesi a la–fixades en 110 euros-.Aquest punt del cartipàs que s'aprovavaamb els suports de l'equip de govern, l'–la resta hi votaven en contra- i la negativa de la CUP i Junts, i fruit de l'empat, aplicant elde l'alcalde.Des del grup municipal de Junts,explicava el motiu de la negativa: "No creiem que amb els percentatges de disposicions a les regidories es pugui treballar i estar pel poble tal com es mereix" i afegia que. Els postconvergents consideren que el municipi "tindrà un govern dèbil" i que es necessita "més implicació per part de qui està al govern".Des de la CUP,criticava quei qüestionava les dedicacions de l'alcalde i els regidors: "Són molt baixes pel volum de feina que hi ha". En la mateixa línia, la cupaire preguntava, irònicament: "L'alcalde, en el mandat anterior, tenia una dedicació del 100% amb les mateixes competències que es volen aprovar avui. Ara que ha de compaginar l'Ajuntament amb el Consell Comarcal i que la seva dedicació serà del 55%, com s'ho farà?".La representant del PSCexplicava el sentit de l'abstenció socialista:. Amb tot, remarcava que "això no vol dir que sigui un vot a favor ni un vistiplau a les propostes de dedicacions i retribucions que presenten". "La nostra abstenció no serà carta blanca a les ordenances fiscals ni als pressupostos del 2024, simplement ens instem a treballar-ho conjuntament", aclaria.Per la seva banda,carregava contra els partits de l'oposició i deixava clar que "la combinació" entre l'alcaldia i la vicepresidència al Consell Comarcal no perjudicarà Torelló.