​Pere Medina revalida la presidència de la Mancomunitat La Plana

Xavier Rierola, vicepresident

L'assemblea general de la Mancomunitat La Plana. Foto: Mancomunitat

El primer Pla d’Acció de la Mancomunitat



Els 24 càrrecs electes dels 12 municipis de la Mancomunitat:



Miquel Parella (Junts), alcalde d'Aiguafreda

Jesús Geli (Junts), regidor d'Aiguafreda

Carles Valls (Independents d'Osona), alcalde de Balenyà

Oriol Usart (Junts), regidor de Balenyà

Pere Medina (Independents d'Osona), alcalde del Brull

Oriol Soler (Independents d'Osona), regidor del Brull

Miquel Serra (Junts), alcalde de Folgueroles

Adelaida Nogué (Junts), regidora de Folgueroles

Adjutori Redorta (Independents d'Osona), alcalde de Malla

Dolors Riesco (Independents d'Osona), regidora de Malla

Carles Morera (ERC), alcalde de Muntanyola

Serena Brunells (ERC), regidora de Muntanyola

Núria Roca (Independents d'Osona), alcaldessa de Sant Martí de Centelles

Lluís Sallés (Independents d'Osona), regidor de Sant Martí de Centelles

Txevi Rovira (ERC), alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer

Xavier Oliveras (ERC), regidor de Santa Eulàlia de Riuprimer

Pol Barnils (ERC), alcalde de Seva

Xavier Rierola (ERC), regidor de Seva

Mercè Cabanas (ERC), alcaldessa de Taradell

Adrià Serrarols (ERC), regidor de Taradell

Josep Valldeoriola (Independents d'Osona), regidor de Tona

Albert Jofre (ERC), regidor de Tona

Margarita Feliu (ERC), alcaldessa de Viladrau

Lluís Sans (ERC), regidor de Viladrau

Inès Puigneró (Independents d'Osona), presidenta de l'EMD Sant Miquel de Balenyà (amb veu sense vot)



L’actual, revalida la presidència de l’ens supramunicipal amb els vots favorables dels 22 membres electes de l’Assemblea General, el màxim òrgan de govern i administració de la Mancomunitat format perEn el discurs d’investidura, Medina tenia un record per l’expresident i remarcava que entomava amb ganes el repte d’encarar un nou mandat. També destacava el valor de la suma dels diferents actors per oferiri subratllava que, en cas que elsque formen part de la Mancomunitat formessin un sol nucli, seria el segon més poblat d’Osona. El president de l’ens apuntava que l’actual mandat ha de servir per oferir nous serveis i noves utilitats.La sessió, celebrada aquest dijous, proclamava alde la Mancomunitat, a més de delegat de l’amb una dedicació del 40%. La resta d’àrees les assumirà Medina –social, desenvolupament local i serveis funeraris- amb un 50% de dedicació.L’assemblea també escollia lesque, juntament amb Pere Medina i Xavier Rierola, formaran la Junta de Govern: la regidora de Muntanyola, el regidor d’Aiguafreda, la regidora de Malla, l’alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer, el regidor de Taradell, el regidor de Tonai el regidor de ViladrauEn total, en el mandat 2023-2027 hi hauràque en l’anterior a causa de la renovació dels estatuts; d’altra banda, es manté laa junta en 150 euros, a l’assemblea en 100 euros.La voluntat del president de l’ens és treballar en el primer, elaborat participativament amb l’assemblea i amb l’objectiu de guiar accions que es portaran a terme durant els pròxims quatre anys. Aquesta acció penja delaprovat per unanimitat el març del 2023 –amb 100 accions i 23 objectius-, i es preveu que sigui una realitat durant els pròxims sis mesos.