El Bisbat de Vic i Osona Energia signen un conveni de col·laboració

El(OECoop) han signat unpel qual lesagrupades al voltant d'OECooop podran utilitzar les finques i cobertes propietat de la diòcesi per desenvoluparEl conveni, signat pel, i el, estableix que OECoop canalitzarà les peticions de les diferents cooperatives locals per obtenir la cessió de cobertes o terrenys on es puguin dur a termeLes cooperatives energètiques locals associades a Osona Energia estan promocionant cobertes fotovoltaiques per aentre els seus propis socis, sigui fent servir cobertes cedides pels ajuntaments o llogades a propietaris privats. Així mateix, algunes cooperatives han iniciat la promoció dede mida petita o mitjana. El Bisbat de Vic s'ha decantat per prioritzar la col·laboració amb les entitats cooperatives ciutadanes locals sense ànim de lucre, però amb un fortDes d'OECoop valoren positivament la signatura del conveni com una fita important per al mateix projecte iaixí com agraeixen al Bisbat la seva aposta per donar suport a un model deimpulsada per la ciutadania i des del territori, amb consens social i plena col·laboració amb les administracions públiques locals i generals i els diferents agents socials i econòmics del territori.Osona Energia es va constituir fa un any i ja compta amb, la major part de la comarca, però n'hi ha també al Moianès, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, l'Urgell i el Barcelonès. En aquests moments, aquestes entitats estan promovent projectes que suposaran una inversió total de prop de, com cobertes fotovoltaiques per a autoconsum compartit, però també de, emmagatzematge d'energia mitjançant bateries, dos camps fotovoltaics i un projecte pilot deamb un sistema anomenat de cinquena generació.