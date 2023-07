​Llum verda al cartipàs de Vic amb l'abstenció dels dos regidors del PSC

Llum verda al cartipàs de Junts i Ara Vic malgrat les crítiques de l'oposició

Les dedicacions i les retribucions atien la polèmica

L'celebrava aquest dilluns la sessió plenària coneguda com aen el qual es donen a conèixer, entre altres qüestions, els noms que encapçalaran les diferents, elsde confiança o lesdels representants municipals. El nouestà format pels 8 regidors dei els 2 representants d'després que ambdues formacions arribessin a un acord per pilotar el consistori vigatà els pròxims quatre anys investint a Albert Castells nou alcalde de Vic . Amb tot, un pacteque obligarà a teixir complicitats amb els grups de l'al llarg del mandat per tirar endavant els grans projectes de ciutat.El plenari vigatà està format perdediferents: els 8 de Junts, els 3 d', 3 representants de la, els 2 del, 2 regidors deamb 2 representants municipals iamb 1 regidor.El noua l'Ajuntament de Vic s'aprovava amb elsdels 10 membres de l'equip de govern, l'dels dos regidors del PSC i elsd'ERC, la CUP, SOMI i Vic En Comú Podem.Un consistori que penjarà depel–Alcaldia, organització, serveis generals, innovació i agenda 2023; Territori, Sostenibilitat i Transició Energètica; Estratègia Econòmica, Desenvolupament Territorial i Projecció de la Ciutat; i Serveis a les Persones- i en el qual els diferents membres de govern ostentaran les següents(Junts) serà la primera tinent d'alcalde i pilotarà Activitats i Inspeccions, Comerç, Mercat de Marxants i Mercat Municipal, Cultura i Llengua, Estratègia Econòmica i Desenvolupament Territorial i Fires i Mercats; la segona tinent d'alcalde,(Junts), encapçalarà les regidories d'Economia, Recursos Humans, Estadística i Padró, Habitatge i Benestar i Família;(Ara Vic) serà el tercer tinent d'alcalde i assumirà Participació, Ciutadania i Barris i Salut Pública;(Junts) serà la quarta tinent d'alcalde i liderarà les regidories de Via Pública, Educació i Joves, Convivència i Seguretat;pilotarà Activitat Física i de l'Esport;(Junts) assumeix Urbanisme, Manteniment i Serveis, Medi Ambient, Món Rural i Transició Energètica;(Junts) pilotarà Contractació, Oficines Atenció Ciutadana, Turisme i Igualtat;(Junts) estarà al capdavant de Noves Tecnologies, Administració Digital i Smart City, Informàtica i Sistemes i Mobilitat; i(Ara Vic) encapçalarà les regidories de Foment de l'Activitat Econòmica i l'Ocupació, Cooperació i Protecció Civil.Un organigrama que no convens als partits de l'oposició.dels comuns retreia a l'equip de govern que. "És un govern que mira cap a la dreta i es refugia en els membres d'Ara Vic, que volien estar al govern a qualsevol preu", etzibava tot subratllant que no han rebut cap document amb lesque fan referència als projectes estratègics, l'agenda de ciutat o als objectius del mandat de l'Un punt en el qual coincideixen els republicans. "Han signat un acord que, avui dia, no hem vist i els vigatans i vigatanes no poden consultar quines són les línies de ciutat que han negociat", remarcavaal plenari.En la mateixa línia intervenia: "Ens agradaria veure el document amb les propostes polítiques que s'han acordat amb Ara Vic i, fins i tot, si han aconseguit l'abstenció del PSC [per aprovar el cartipàs], saber quines renúncies i concessions, perquè són partits diferents i durant la campanya hi havia projectes de ciutat allunyats".L'oposició en bloc criticales bases de l'acord Junts-Ara Vic. També és el cas del: "Hi ha un inici de mandat amb 10 regidors en el qual no hi ha cap projecte de ciutat i no sabem a quin acord s'ha arribat ni què s'ha pactat en referència al Patí Vic, el Mercat Municipal o la mobilitat". Pel que fa a l'en el cartipàs, el regidor del PSCexplicava que "això no vol dir que estiguem plenament a favor i que donem el vistiplau a la proposta de dedicacions i retribucions; ho hauríem fet diferent, però no estem al govern", i afegia:"El resultat que interpretem de les eleccions és una clara victòria de la nostra formació política" explicava, malgrat admet que la ciutadania "no volia que governéssim sols". L'alcalde remarcava quei posava de manifest que el pacte amb Ara Vic "és un acord en minoria que ens obliga a continuar desplegant plans i programes negociant amb els diversos grups del consistori".El fet de ser un municipi de gairebéimplica unes exigències "a nivell de serveis, ciutadania i necessitats de la ciutat", explicava la regidoraper justificar lesdels representants del consistori vigatà. En aquest sentit, detallava que per elaborar la proposta s'havien emmirallat amb municipis amb casuístiques semblants iEn aquest sentit, l'tindrà una dedicació exclusiva delamb una retribució de; Bet Piella, Núria Homs, Elisabet Franquesa i Elisenda Carrera tindran una dedicació deli una retribució econòmica de; Eduard Comerma unde dedicació i; i Ester Coma elde dedicació i una retribució de. La resta de membres de la corporació municipal sense una dedicació exclusiva ni parcial percebran peral ple -350 euros per sessió-, Junta de Govern -180 euros-, Comissions informatives -250 euros-, Junta de portaveus -300 euros- i Portaveus al Ple -400 euros-.Maria Balasch, retreia a l'alcalde que "comencem malament", ja que "sempre ens ha dit que posava per davant treballar amb partits independentistes i, d'entrada, fa un pacte de govern amb el PDeCAT, un partit de la dreta catalana". Balasch també li recordava que havia pactat l'aprovació del cartipàs amb el PSC "un partit que tampoc està per la labor". D'altra banda, subratllava queEn la mateixa línia intervenia la portaveu cupaire Carla Dinarès:i consideren que per proposar un cartipàs s'haurien d'haver tingut en compte "els projectes i els acords polítics".Malgrat les crítiques i els retrets al llarg de la sessió plenària, el nou cartipàs municipal de Vic així com les dedicacions, retribucions i indemnitzacions quedaven aprovades deixant entreveure que els projectes i els interessos dels diferents grups pels pròxims quatre anys estanels uns dels altres.