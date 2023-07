​Els cinc imperdibles de la Festa Major de Torelló 2023

1. XI Porronada Infantil i XXX Festa del batre i la civada

La Festa del batre i la civada en una imatge d'arxiu. Foto: @Deixebles

2. Versots, Dansa de Torelló i Ball dels verds

Els Versots de Torelló en una imatge d'arxiu. Foto: @FMajorTorello

3. Passant de gegants i nans

Gegants i nans de Torelló. Foto: @FMajorTorello

4. Pescant la Lluna

L'espectacle Pescant la Lluna en una imatge d'arxiu. Foto: @Deixebles

5. Concerts

Un dels concerts a la zona del pavelló municipal de la Festa Major de Torelló 2022. Foto: @Deixebles

Aquest dijous 20 de juliol, una celebració que s'allargarà fins a l'amb un programa d'actes i activitats extens que gira al voltant de la, lai la. Una festivitat de les més multitudinàries i participatives de la comarca d'Osona que ofereix un ampli ventall de propostes per a tots els públics.ha fet una selecció delsde la Festa Major de Torelló 2023.Una de les festes amb més personalitat i afluència de públic de Torelló. A partir de les 18:00 hores del, la plaça de la Vila serà l'escenari del tret de sortida a la celebració amb lai l'espectacle d'animació a càrrec de La dona del sac. Seguidament, s'iniciarà la rua i el bateig de la mainada a càrrec de Sant Feliu –patró del municipi- i cinc Sant Feliuets. A partir de les 19:30 hores arribarà a la plaça de la Vila la xaranga La porrona feliç i començarà laamb el gran xupinassu, la lectura delde Festa Major i eldes del balcó de la Casa de la Vila. A continuació, cercavila pels carrers del poble amb la música dels Deixebles PD.Tradició i cultura s'uneix amb lesi elsde Torelló durant la Festa Major del municipi, conservats al llarg dels anys –i d'altres incorporats més recentment- que també expliquen ladel territori. Ela la plaça Vella de la capital de la Vall del Ges tindran lloc elsa càrrec dels Diables del Ges, laa càrrec del grup de Dansaires de la Vall del Ges i elamb l'esbart dansaire Els Trolls i la música de Modus Parentis.Més mostres de cultura popular amb el tradicional passant de gegants i nans amb la Colla Gegantera i Grallera de Torelló. Serà ela partir de les 18:00 hores i ela les 10:00 hores, ambdós dies amb inici a la plaça Nova. Pots consultar el recorregut de les cercaviles en aquest enllaç Un dels espectacles més màgics i populars de la vila de Torelló que enguany arriba a latot consolidant-se com un dels actes més participatius i festius de la celebració. L'activitat neix de lad'una de les, emmarcada en una nit de lluna plena reflectida en les aigües del Gorg del Saule i l'ambició d'un jove del municipi per pescar-la amb un gran cove. La màgica nit deserà ela partir de les 21:30 hores amb la concentració al Firal i la cercavila fins als Jardins de Can Parrella. Un acte possible gràcies a la col·laboració de l'Agrupació Sardanista de Torelló, el Ball dels Verds, la Colla Bastonera Vall del Ges, la Colla Gegantera i Grallera de Torelló, el Col·lectiu Pullassu, els Dansaires de la Vall del Ges, els Diables del Ges i Valltucada.Disbauxa assegurada a la Festa Major de Torelló 2023 amb actuacions musicals per a tots els gustos i edats: elsd'Orquestra Diversiones, Dan Peralbo i El Comboi i Zetak eli les actuacions del col·lectiu Sense So'n i We Project i artistes locals com Dj Cactus, Dark Zodiak, Morfu, Javi Garcia i Company a la Zon@Fondu; concerts amb Lisasinson, Mushkaa, Crim i Deixebles Band ela darrere del pavelló municipal així com les actuacions de GEA, Elio Kenza, Zapa's Bro, Jou i Pate a la Zon@Fondu; l'espectacle de poesia i música amb Ramon Trias al Museu de la Torneria el; el concert amb Venus La Gran Orquestra a la plaça Nova el; nit de versions amb La Loca Histeria el; el grup Divinas i Morena Tradipatxanga elals Jardins de Can Parrella; festa i diversió amb el grup de versions Coco el; o el concert de Festa Major amb l'orquestra Selvatana del, entre altres actuacions musicals.