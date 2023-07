​El Festival Nits de Vic dona el tret de sortida a la vintena edició

La primera nit a la Bassa, dedicada a la Xina

Inauguració del Festival Nits de cinema oriental de Vic 2023. Foto: FesNits/Ivan Font

Un espai dedicat als infants

Un primer dia intens

Inauguració del Festival Nits de Vic 2023 a la Bassa dels Hermanos. Foto: FesNits/Ivan Font

Una nit protagonitzada pel mític actor i coreògrafi dedicada a lainaugurava oficialment la vintena edició del Festival Nits de cinema oriental de Vic aquest dimarts 18 de juliol a la Bassa dels Hermanos. Una primera jornada que ha congregat a unesal llarg del dia i que iniciava al matí amb la secció dedicada al públic infantil i continuava a la tarda amb més projeccions i activitats.Al vespre tocava la, l'emplaçament més característic del certamen que, fins al diumenge 23 de juliol, oferirà els tradicionals sopars temàtics, exhibicions i projeccions dedicades a diferents països asiàtics com elAl llarg de la setmana, la capital d'Osona pren protagonisme i es converteix en l'amb la projecció deentre els quals 10 curts i 36 llargmetratges del continent asiàtic, la majoria doblats al català. Entre les pel·lícules hi ha duesi 1Jackie Chan era el protagonista de la primera nit a la Bassa amb la projecció de les dues darreres pel·lícules de l'actor: el llargmetratgei el curt. Una nit que començava amb una exhibició dei del tradicional ball deper desitjar bona sort al certamen.L'alcalde de Vic, la responsable de festivals audiovisuals de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)i el director del festivaldonaven la benvinguda a les persones congregades a l'espai, entre les quals hi havia el director, que el pròxim divendres presentarà Gelat de moniato.El certamen donava el tret de sortida oficial aquest dimarts al matí a l'amb la secció–dedicada al públic infantil- i la projecció de la pel·lícula d'animació Els contes populars xinesos de Yao. Els infants i joves seran protagonistes dels matins del festival, on es projectaran films dedicats als més menuts acompanyats d'unper treballar els valors que han vist a les projeccions.Durant la primera jornada del certamen s'ha estrenat mundialment el nou film de la prestigiosasota el títol, un tokusatsu –cinema d'acció i comèdia- sobre cinc guerrers de colors que lluiten contra un enemic sorgit de sota terra.A la tarda, es projectava el thriller hongkonguèsen. També s'ha projectat el darrer film de l'actor i director de cinema d'arts marcials, una pel·lícula que s'endinsa, en clau fantàstica, a la Xina medieval.