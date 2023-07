Festa Major de Torelló 2023: programa complet

Programa complet de la Festa Major de Torelló 2023

Des d'aquesti fins al dimartsestarà de Festa Major . Dues setmanes de gresca i xerinola amb activitats i actes tradicionals lligats a lade la capital de la Vall del Ges, així com algunes novetats entre lad'aquestEncetarà la celebració lai la, una de les festes més sonades i multitudinàries d'. Tampoc hi faltaran elspopulars com els Versots, la Dansa de Torelló o el Ball dels verds ni lesde gegants i l'imaginari festiu. Una programació farcida d'activitats,, cultura i, sobretot, molta, per gaudir del municipi i la seva gent.

Programa Festa Major Torelló by naciodigital on Scribd