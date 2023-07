La síndria i el meló també escassegen al Mercat de Vic: «Costa trobar‑ne i els preus s'han disparat»

Poca producció de síndria i meló

Lesi las'han instal·lat a Catalunya, dues situacions meteorològiques que tenen un impacte directe en elsdel país. Amb la calor sobtada, algunes varietatsmés ràpidament, com és el cas de la, i els pagesos es veuen obligats a recol·lectar-la precipitadament. En aquest context, es produeix unde l'oferta i, per tant, undels preus.Un bon termòmetre per mesurar la situació són els, com el setmanal del dimarts ade fruita i verdura de la capital d'Osona afirmen que, en general, la fruita de pinyol, malgrat apunten que "segurament qui ha cobrat poc és el pagès".perquè "s'acumularan les peces que ja tenen amb les noves que arribin". Encara que la majoria coincideixen en remarcar que, de moment, "no s'han notat massa els efectes" tot fa pensar que d'aquí a uns dies aquesta varietat abundi als mercats.Mentre que la fruita de pinyol podria arribar amb abundància els pròxims dies, els amants de lai elveuen com aquestes dues fruites comencen adesprés de situacions meteorològiques adveres pel seu cultiu. La seva producció i, per tant, oferta, ha caigut i alguns establiments han deixat de comprar-ne i comercialitzar-ne , perquèAlguns paradistes de fruita i verdura delafirmen aque tenenper trobar meló i síndria:"Costa molt de trobar-ne"., expliquen. A més,: "Hauria d'estar venent la síndria a 80 o 90 cèntims el quilo, i la tinc a 2,95 euros, és una bestiesa". Tanmateix, expliquen que també els costa trobar "peces grosses".Sigui com sigui, els efectes de les altes temperatures i la sequera, així com lessobtades acompanyades, per exemple, de, posen en perill lad'algunes explotacions agrícoles.