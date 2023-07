El Meteocat confirma que el 29 de juny va haver‑hi un esclafit que va afectar Vic, Calldetenes i Folgueroles

La ciutat de Vic es despertava amb arbres caiguts a causa de tempesta del dijous 29 de juny. Foto: Irene Giménez

Elha confirmat quees va produir unque va afectar. Aquell dia hi va haver unque va afectar bona part de Catalunya i la precipitació va ser localment d'intensitati va anar acompanyada de. A més, es van produir fenòmens de temps violent, com la ventada forta d'origen convectiu que va causar danys en algunes poblacions d'Osona . El Meteocat va dur a terme un treball de camp l'1 de juliol per analitzar elsprovocats i es van observar, així com diversos exemplarsi alguns d'. Finalment, s'ha conclòs que va ser un esclafit d'(< 138 km/h).L'informe conclou que les zones més afectades van ser eli l'del terme municipal de, sobretot, el sud del nucli de la ciutat i, el nord-oest del terme de, en especial el nord del nucli urbà, i el sud-oest del terme de. Es tracta d'una franja dei d'una amplada que se situa entre 1 km i 2,4 km. A banda, és possible que també hi hagués alguns danys a l'extrem nord dels termes dei dei en punts dei deprovocats per aquest mateix fenomen.Elsdel treball de camp i l'anàlisi de les dades de(satèl·lit, radar i detecció de descàrregues elèctriques) i dels registres de lesautomàtiques de la zona permeten concloure que el fenomen que va provocar els danys va ser un esclafit d'intensitat EF0 (< 138 km/h) segons l'. L'esclafit va començar al sud-oest de Vic a les 22.42 h i es va dissipar a l'oest de Folgueroles entorn les 22.50 h.