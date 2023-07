​Un any de les patates de Sant Tomàs

Un any, 8.000 quilos de patates fregides

Lesarriben al primer any de vida amb uns números espectaculars. El 19 de juliol del 2022 se n'entregava la primera comanda i ara, 365 dies després, ja s'estan comercialitzant a–també a Andorra-, a 334 establiments comercials, d'hostaleria i restauració.El projecte d'elaboració de patates xips va convertir-se en una realitat ara fa un any aconseguintper a persones amb discapacitat intel·lectual: "L'obrador de patates de Sant Tomàs volia ampliar les oportunitats laborals a les persones amb discapacitat intel·lectual, crear u noi producte propi i aconseguir més notorietat i presència pública del nostre projecte social", explica el director general de la Fundació Sant Tomàs,Durant aquest primer any, s'han elaborat, de manera, comercialitzades a través de. "Utilitzem una paella per fregir i no un túnel industrial, i a més, les persones amb discapacitat intel·lectual poden treballar-hi d'acord amb les seves capacitats i interessos", apunta, director de l'àrea d'empresa social. Totes elles s'ocupen de pelar i tallar les patates, una persona experta en fregir vetlla per aquest procés i dues més fan el control de qualitat.L', una de les treballadores de l'obrador, explica que aquest primer any de les patates de Sant Tomàs li ha servit "per tenir una feina que m'agrada i que em fa sentir realitzada i a més, formar part d'un equip on estem ben avingudes".El projecte ja ha aconseguit donar feina a un equip de, cinc de les quals amb discapacitat intel·lectual, i compta amb la col·laboració de la. A més, ja ha rebut diferents, com un accèssit dels premis Innovacat i un dels premis de la iniciativa B-Value del Banc Sabadell.