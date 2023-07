​Un mapping explica la història del Temple Romà de Vic

#Vic presenta un mapping que explica la història del Temple Romà i del Palau dels Montcada.



El projecte forma part de la segona fase del @vicpuntzero i s’ha produït des de @lafarinera_cavv.



L'ha presentat elUn espai, dos mil anys d'història, produït per La Farinera Centre d'Arts Visuals , per explicar la història deli les restes del, un espai transcendental a la ciutat a on, al llarg dels segles, hi han conviscut aquests dos edificis alternant-se el protagonisme, ja que el temple va estar amagat durant 700 anys dins del castell.La iniciativa forma part de la segona fase del projecte turístici té per objectiu continuar impulsant elde la capital d'Osona. La projecció d'imatges es pot veure els mesos de juliol i agost, cada dia de la setmana a les 22 hores, mentre que el setembre i l'octubre es faran passes especials els dissabtes -també a les 22 hores- en èpoques de mercats o fires.A partir d'aquest divendres 21 de juliol també s'inicia un, amb inici a la visualització del mapping del Temple Romà i amb un recorregut que inclou la, l'audiovisual immersiu de l' espai Vicpuntzero i la pujada alLa regidora de Turisme de Vic,, destaca que amb el projecte es contribueix a, al costat d'equipaments de primera categoria com el Museu d'Art Medieval (MEV) , la Catedral, l' obra de Sert o el Museu de l'Art de la Pell . Alemany apunta que des del consistori es treballa per fer de la capital d'Osona un