​Gerard Sancho (Junts), escollit nou president del Consell Comarcal d'Osona

Representants al Consell Comarcal d'Osona pel mandat 2023-2027

Després deel passat 28-M,ha estat escollit. Governarà els primers dos anys, fins al juny del 2025, moment en què serà substituït per l'. En aquest moment, a l'equador del mandat, Ortuño prendre possessió del càrrec i Sancho assumirà laal Consell Comarcal, que a diferència de l'anterior mandat serà única.L'al consell és fruit de l'al plenari en el nombre de consellers entre Junts i ERC, ambcadascú. Un pacte per governar que compta amb els suports dels, el. Els representants de lasón els únics que es queden a l'. Així doncs, Sancho ha estat investit nou president de l'ens comarcal ambdels 33 consellers i conselleres que formen el ple i tres vots en blanc, dos dels quals dels representants cupaires.En elvan ser-hi presents càrrecs electes de diferents ens locals, comarcals i supramunicipals, representants d'agents de la comarca així com els quatre presidents que ha tingut l'ens comarcal:. El pròxim 26 de juliol tindrà lloc la sessió plenària d'organització de l'ens.El plenari de l'ens comarcal es compon de. Aquest mandat hi haurà 11 consellers i conselleres d'ERC, 11 de Junts, 4 d'Independents d'Osona, 3 del PSC, 2 de la CUP i 2 d'Ara Pacte Local.Albert Marcé, de Rupit i Pruit; David Camacho de Muntanyola; Griselda Castells de Sant Pere de Torelló; Irene Puigdesens de Calldetenes; Josep Casassas de Gurb; Marçal Ortuño de Torelló; Núria Arau de Taradell; Núria Rivera de Seva; Rafa Cuenca de Manlleu; Viqui Terricabras de Vic; Txevi Rovira de Santa Eulàlia de Riuprimer.Arnau Basco d'Orís; Ester Coma de Vic; Gerard Sancho de Sant Hipòlit de Voltregà; Lluïsa Bautista de Manlleu; Albert Prado de Tavertet; Laia Serrat de Sant Agustí de Lluçanès; Oriol Usart de Balenyà; Marta Cornellas de Sant Julià de Vilatorta; Marc Parés de Sant Boi de Lluçanès; Maria Teresa Espadaler de Sant Quirze de Besora; i Jordi Bruch de Prats de Lluçanès.Núria Roca de Sant Martí de Centelles; Milagros Martínez de Vilanova de Sau; Pere Martí d'Olost; Núria Solà de Santa Eulàlia de Riuprimer.Josep Arisa de Centelles; Antoni Poyato de Manlleu; i Elisabet Contreras de Roda de Ter.Arnau Bosch de Sant Quirze de Besora i Lleonard Sánchez de Manlleu.Gil Codina de Masies de Voltregà i Josep Salom de Tona.