​Jòdul inaugura un nou espai expositiu a Taradell

L'empresa osonenca, referent català en el sector de la distribució de materials per a la, ha inaugurat elen el marc de la celebració del seu. Es tracta d'un showroom de 1.500 m2 que compta amb 11 ambients diferenciats on trobar les últimes tendències. A més, la companyia també estrena nova web corporativa amb l'objectiu de convertir-la en l'extensió dels dos espais físics –la seu de Taradell i Jòdul Lab a Barcelona-.L'estrena de l'espai, aquest dijous, reunia a unes 400 persones entre les quals, la presidenta del Parlament de Catalunya, el director general d'Indústria de la Generalitato l'alcaldessa de Taradell, portaveu de Jòdul, explica que el nou espai expositiu permetrà a l'empresa "continuar fent front a neus reptes" i als "grans projectes" de la companyia.La companyia tancava l'anterior exercici amb una facturació de. En aquesta línia, la previsió de l'empresa osonenca pel 2023 és el d'assolir els 18 milions d'euros. Entre els seus–nacionals i internacionals- hi ha algunes de les principals cadenes hoteleres i de supermercats, promotors d'habitatges, projectes en l'àmbit hospitalari així com les propostes privades d'habitatge.