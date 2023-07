Hem detingut una parella de 21 anys, veïns de #Vic, q havien sostret un patinet elèctric del nostre dipòsit de vehicles.

Tot i l'advertiment de l'existència càmeres i q el lloc es troba en front de la comissaria, no van en tenir cap pudor; més aviat un total sentiment d'impunitat pic.twitter.com/7oNABGuZQm — Vic Guàrdia Urbana (@vic_gurbana) July 14, 2023

Laha detingutper robar un patinet elèctric delque el cos té just davant la comissaria. Lesde videovigilància captaven el moment que es produïa el, unes imatges que la mateixa policia ha fet públiques a través de les seves xarxes socials. En els'observa com un noi salta el tancat, agafa el patinet i li passa a la noia, que espera a fora de les instal·lacions, per recollir el vehicle.La Guàrdia Urbana detalla que "tot i l'advertiment de l'existència de càmeres" la parella no va tenir "cap pudor" a l'hora de sostreure el patinet, remarcant que