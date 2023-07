Aixequem Tona i ERC detallen les línies mestres de l'acord de govern

Els 13 regidors i regidores del consistori tonenc pel mandat 2023-2027 durant el ple d'investidura del 17 de juny. Foto: Ajuntament de Tona

arribava aldel passat 17 de juny amb lade qui seria el nou alcalde o alcaldessa, i si les diferents formacions polítiques aconseguirien teixir llaços per desplegar una governança sòlida els pròxims quatre anys. Els resultats del 28-M donaven la victòria electoral aamb l'exalcaldeal capdavant, aconseguint 1.424 vots –el 40,61%- i 6 regidors. Amb tot, l'augurava setmanes d'intenses negociacions entre els diferents grups per articular acords, sobretot entre–segona força més votada amb 4 representants municipals- i–obtenint 2 regidors, un menys que en els comicis del 2019-, a més del paper crucial que hi jugava la regidora deAmb aquest guió s'arribava al ple de configuració de la nova Corporació Municipal, en el qual es va investirper majoria absoluta amb els quatre vots del seu grup, els dos d'ERC -amb qui formarà- i el de la regidora de Junts que, malgrat donar suport a la investidura, es quedarà a l'una posició en la qual també en formarà part activa el grup liderat per Josep Salom.En una roda de premsa aquest dijous,els pròxims quatre anys, un pacte "per a un govern de progrés" resultat de "la valentia, la generositat i la coherència" dels regidors i regidores dels dos grups municipals. Una aliança que, tal com expliquen els implicats, voliniciat el passat mandat. El punt més rellevant de l'acord és elPel que fa al repartiment de les diferents, acorden la següent organització: l'encapçalarà les àrees d'Alcaldia, Urbanisme, Habitatge, Recursos Humans i Pagesia; la primera tinent d'alcaldia(ERC) assumeix Hisenda, Desenvolupament Local, Feminisme i LGTBI, Cooperació i Solidaritat i Cultura –aquesta última compartida al Guiu Grau d'Aixequem-; el segon tinent d'alcalde(Aixequem) encapçalarà les regidories de Medi Ambient, Energia i Aigua, Seguretat Ciutadana, Civisme i Mobilitat;serà el tercer tinent d'alcalde i pilotarà Participació, Comunicació i Transparència, Cicles de vida: Joventut, Noves Tecnologies i Cultura;(ERC) esdevé quart tinent d'alcalde i assumeix les regidories d'Obres i Manteniment, Cementiri i Esports; i(Aixequem) estarà al capdavant de Drets Socials i Cohesió, Cicles de vida: Infància, Adultesa i Gent Gran, Educació i Patrimoni.Després de signar el pacte de govern en un acte simbòlic, l'Ajuntament de Tona ha celebrat la sessió plenària extraordinària coneguda com el. Amb una Sala de Plens amb una afluència de públic important, elshan donat compte als diferents punts de l'ordre del dia. En destaca la creació d'un òrgan consultiu anomenat, format pels sis regidors i regidores de l'equip de govern i amb l'objectiu d'informar de qualsevol resolució d'alcaldia, acord de Junta de Govern o del mateix ple. Un punt aprovat amb l'de Tona Avança "perquè és un tema intern d'organització".Pel que fa a lesdels diferents càrrecs electes i les corresponents, el ple aprovava: l'alcalde Lluís Ges tindrà dedicació del 100% de la jornada amb una retribució de 51.828 euros anuals; el regidor Guiu Grau tindrà una dedicació del 40% i rebrà 15.548 euros anuals; Josep Valldeoriola, Judit Sardà i Albert Jofre es fixen una dedicació no retribuïda per l'administració del 20% de la jornada laboral; la regidora Mia Casadesús realitzarà les funcions assignades al consistori fora de la seva jornada laboral i, per tant, no es determina una dedicació; els regidors i regidores de la corporació municipal sense dedicació exclusiva ni parcial rebran 150 euros per assistència al ple i 160 euros per la participació en les sessions de l'Equip d'Alcaldia. També s'estipula que seran retribuïdes un màxim de 13 sessions plenàries l'any així com una sessió d'Equip d'Alcaldia a la setmana.