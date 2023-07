Les pel·lícules imperdibles que no et pots perdre del Festival Nits de cinema oriental de Vic

Imatge de «Kaiju Sentai Jyükaizar, The Movie»

El Festival Nits de cinema oriental torna a Vic del 18 al 23 de juliol per convertir la capital d'Osona en l'epicentre d'aquest gènere cinematogràfic. Lacomptarà amb la projecció de 46 títols entre els quals hi ha 10 curts i 36 llargmetratges provinents d'una desena de països asiàtics.Entre totes les pel·lícules del certamen –la gran majoria doblades al català-, dues seran, 17 internacional i 11 es veuran per primera vegada a l'Estat.ha fet un recull de lesque no et pots perdre de la vintena edició del Festival Nits de Vic.Els migdies a l'Atlàntida són una festa d'acció i comèdia amb les sessions Akihabara!, dedicades al cinema japonès més peculiar. A la primera, en estrena mundial i precedida d'un curtmetratge, Kaiju Sentai Jyükaizar, The Movie on uns guerrers cromàtics afronten una missió d'esperit... ecologista?Dimarts 18 de juliol a les 12:00 horesL'Atlàntida de Vic5 euros⭐ Estrena mundialAls camps de Mongòlia, un home coneix un nen amb qui forja una forta amistat. La primera pel·lícula mongola del FesNits és tan aparentment austera en les formes com commovedora i bella en el fons. Una joia.Divendres 21 de juliol a les 16:00 horesL'Atlàntida de Vic5 euros⭐ Estrena a l'Estat espanyolThriller d'investigació periodística al Hong Kong actual, basat en fets reals, sobre els abusos comesos en una residència per a persones discapacitades. Estrena mundial al Festival Nits!Dissabte 22 de juliol a les 10:00 horesL'Atlàntida de Vic5 euros⭐ Estrena mundialLa cineasta taiwanesa Yifang Lee visitarà el festival per a presentar aquesta història, narrada amb una admirable sensibilitat i sensació de veracitat, de descobertes i desenganys sexuals d'una noia jove en una societat abusiva i patriarcal.Dijous 20 de juliol a les 16:00 horesL'Atlàntida de Vic5 euros⭐ Estrena a l'Estat espanyolUna altra directora, en aquest cas coreana, presenta pel·lícula al festival: una animació en stop-motion amb missatge ecologista i una tècnica brillant que, tot i formar part de la secció Les Nits més petites, enlluernarà tots els públics.Dimecres 19 de juliol a les 10:00 horesL'Atlàntida de VicEntrada gratuïtaPura acció i entreteniment a la nova pel·lícula del gran Donnie Yen, un wuxia (cinema d'espases i arts marcials) històric que embogirà el públic durant dues hores d'imatges hipnòtiques i ritmes trepidants.Dimarts 18 de juliol a les 18:30 horesL'Atlàntida de Vic5 euros⭐ Estrena internacionalLa primera pel·lícula del gran Hayao Miyazaki (El viatge de Chihiro) és també la pel·lícula d'aventures preferida de Spielberg. Una meravella animada que arriba al FesNits en la seva nova versió restaurada en 4K.Dissabte 22 de juliol a les 12:00 horesL'Atlàntida de Vic5 euros⭐ Versió restaurada en 4KEl film de l'última nit a la Bassa (dedicada a l'Índia) ofereix tots els estímuls i gèneres possibles: acció, romàntic, musical, comèdia... en un sol i enorme espectacle cinematogràfic que farà molta festa.Dissabte 22 de juliol a les 22:00 horesBassa dels HermanosEntrada gratuïtaPer primera vegada, en Biubiu passa les vacances al camp amb la seva àvia i el seu oncle. Els estius són un tresor, període de descoberta, de cabanyes dalt els arbres, nous amics i gelats que et deixen el seu gust durant tota la vida.Divendres 21 de juliol a les 10:00 horesL'Atlàntida de VicEntrada gratuïta⭐ Estrena a l'Estat espanyol