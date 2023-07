​Arriba la segona edició del Tapatrònic, el mercat de tapes i música de Vic

Doblar les xifres de la primera edició, l'objectiu de l'organització

presenta la segona edició del mercat de tapes i música, el pròxim dijous 20 de juliol de 19:00 a 00:00 hores a la plaça Major de la capital d'Osona. Un esdeveniment que ho té tot per consolidar-se i que, de fet, aquesta 2023pel que fa al nombre d'participants i en laque oferiran els restauradors. L'objectiu és "consolidar el Tapatrònic com a un mercat més de la ciutat i potenciar els juliols a Vic", explica el president de Vic ComerçEnguany s'ocuparà tot l'espai de la plaça del Mercadal: l'escenari s'ubicarà al mig de l'emblemàtic emplaçament "donant una perspectiva 360 graus" i, al seu voltant, s'hi trobaran lesamb els corresponents establiments. Pel que fa a aquests últims, participaran–mateixa xifra que en la primera edició-, s'incorporende la ciutat,i, com a gran novetat, tambéEnguany, elscombinena un preu de 25 euros per butlleta que es poden adquirir a través de la Targeta Urbana, als diferents punts de venda anticipada habilitats , a la seu de Vic Comerç al Sucre o el mateix dijous 20 de juliol a la plaça Major. Uns tiquets amb, ja que les primeres 500 entrades aniran acompanyades del regal d'un barret commemoratiu.Logísticament, el Tapatrònic fa un pas endavant i oferirà, juntament amb el tiquet, unaper transportar el menjar i la beguda, una solució per oferir més comoditat a l'usuari.Pel que fa a la, l'oferta d'enguany comptarà amb tres franges horàries: obrirà la festa Dj Tito Cava amb una actuació de 19:00 a 20:30 hores; de 20:30 a 22:00 hores la banda de Live Hous Funk The Groov&Sounds amenitzarà la trobada; i de 22:00 a 00:00 hores, altra vegada Dj. Tito Cava per tancar el festival., insisteix Brachs.En paral·lel a la música i la gastronomia, s'ha articulat unaen el marc de l'espai Undergorund, un àmbit que comptarà amb la col·laboració de la comunitat artística del i a on es crearà al llarg de la tarda un mural de 8x4 metres amb la intervenció de diversos artistes osonencs que esdevindrà un gran photocall. Un espai que també disposarà d'un taller de bodypainting.Finalment, s'inaugura unde l'esdeveniment fruit d'una aliança amb l'–temàtica Tapatrònic- que es canalitzarà a través de les xarxes socials. Les millors imatges, a més de guanyar una ruta del tapajous per a dues persones, s'exposaran a ladurant la tardor.A la primera edició del Tapatrònic es van vendre poc més dei unes. "Aquest any ens agradaria doblar-ho", reconeix el gerent de Vic Comerç. Les butlletes d'enguany ofereixen cinc tapes i l'organització es fixa el propòsit de: "Si tot s'alinea i agrada la proposta, pensem que podem fer-ho"., subratlla, restaurant participant en l'esdeveniment. El cuiner també destaca que s'ha tingut en compte la diversitat a l'hora d'elaborar les tapes incloent, entre altres, opcions veganes i vegetarianes.