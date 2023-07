Què hi ha en joc a Osona pel 23-J?

Habitatge

Polítiques lingüístiques

Els resultats que es derivin de les pròximesi de l'articulació d'unpoden troncar promeses i inversions previstes arreu de, sobretot pel que fa aaixí com en polítiques que són competència directa i exclusiva del govern de l'Estat.En el cas d'–i en el marc general de les reclamacions catalanes- la gran assignatura pendent és la. Amb una estructura caduca i uns vehicles antiquats,és un focus d'incidències reiterades arreu del territori i també a la comarca. L'presentadiaris als viatgers, evidenciant elcrònic en la infraestructura.A tall d'exemple, enRodalies 3, al seu pas per Osona, ha provocat dues situacionsi no pas excepcionals: la primera, el passat 9 de maig una catenària va esclatar en flames a l'estació de Manlleu obligant la interrupció de la línia diverses hores; la segona, el 6 de juny, quan una avaria a la catenària a tocar de l'estació de Torelló va obligar a evacuar un centenar de passatgers atrapats dins d'un comboi a més del tall de la circulació durant més de 12 hores.La discussió política al voltant d'aquesta infraestructura està servida, i més després que el passat el 24 de novembre del 2022 en un acte al Paranimf de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) el secretari general del ministeri de Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, es comprometés a iniciar els tràmits pel desdoblament de l'R3 entre la Garriga i Centelles aquest 2023 En aquesta línia, des de laes reclama elde Rodalies de Catalunya, una reivindicació històrica per mirar d'oferir un servei més eficient. Per tot plegat, doncs, un canvi en la interlocució a la capital de l'Estat podria significar un estancament en les diferents qüestions.La mobilització dels habitatges de laper engreixar ela Osona també dependrà, en gran part, de Madrid. Tot i que l'anunci d'intervenció estatal en aquesta borsa d'habitatges es va fer entrat aquest 2023, l'execució de polítiques per fer-ho possible està essent lenta i, en cas que canviïn lesdel govern espanyol, podria quedar totalment ancorada. Segons dades extretes a la pàgina web de la Sareb, el banc dolent continua teninta més d'altres immobles, solars o edificacions complementàries.El tema de coneixement i ús del català està més latent que mai i l'entrada a govern de partits que prometen frenar lesde foment de la llengua catalana també afecta de ple a Osona. De fet, en aquesta mateixa línia, l'Ajuntament de Vic ha impulsat la creació d'una nova àrea de llengua amb l'objectiu de garantir que aquesta –igual que la cultura- continuïn sent "el pal del paller" de la cohesió social a la ciutat.