​Torelló esclafa motors per la Festa Major 2023

D'entre les 12 propostes rebudes en el marc del concurs per confeccionar el cartell de la Festa Major, aquest 2023 s'ha escollit el disseny de Carla Ruíz. El jurat, format per membres de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló i la guanyadora de l'anterior edició, en destaquen la diversitat de colors que permet el disseny així com la seva originalitat.

D'entre lesrebudes en el marc del concurs per confeccionar el, aquest 2023 s'ha escollit el disseny de. El jurat, format per membres de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló i la guanyadora de l'anterior edició, en destaquen laque permet el disseny així com la seva

Tot a punt aper arrencar la, una de les festivitats més multitudinàries d'Osona., la disbauxa s'instal·larà a la capital de la vall del Ges amb una, presentada aquest dimarts al migdia, extensa i pensada perquè tothom en gaudeixi. En destaquen, entre molts d'altres actes, lai la, elsi la, el passant dels gegants i nans, el correfoc o la cercavilaUna Festa Major que, tal com apunta l'alcalde del municipi,, compta amb un grapat d'combinant activitats clàssiques i d'altres "que es van renovant". En aquesta línia, com ad'enguany s'incorpora unque porta per títol Can Paella, el diumenge 30 de juliol als Jardins de Can Parrella i organitzat pels Deixebles de Sant Feliu . Per primer cop, també s'incorpora el, de la mà dels Diables del Ges. "La festivitat recull activitats per a totes les edats i de diferents disciplines", destaca el regidor de Cultura de Torelló,D'altra banda, la presidenta dels Deixebles,, explica que a causa de la situació climàtica i laactual, aquest 2023, i recorda que al llarg de la festivitat es comptarà ambLaés un altre dels plats forts de la celebració de la capital de la vall del Ges. Enguany actuaran al municipi, com Orquestra Diversiones, Dan Peralbo i El Comboi, Zetak, Mushkaa o Crim, entre altres.