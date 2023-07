​Les altes temperatures, també a Osona i el Lluçanès

👉En motiu de 🥵l'onada de calor prevista per avui 📆 dimarts 11 de juliol hi haurà 🟢ENTRADA GRATUÏTA🟢 a la 💦piscina per les persones majors de 65 anys, menors de 12 anys acompanyats i embarassades en l'horari de ⏰10 a 19 h



✅Alguns consells per afrontar l'onada de calor 👌 pic.twitter.com/wEF4aSMjT5 — Ajuntament Viladrau (@AjViladrau) July 11, 2023

⚠️📢 Durant aquests dies amb temperatures elevades, a #Torelló disposeu de punts climatitzats a:



📍 Casal Cívic Comunitari (Carrer Rocaprevera, 31) pic.twitter.com/GEwKKw60ZG — Ajuntament de Torelló (@AjTorello) July 10, 2023

#salut Us compartim els refugis climàtics habilitats a #Manlleu i els seus horaris.

👉ASVAT, Biblioteca municipal i Sala d'Exposicions de Can Puget.

S'ha habilitat també un punt d'aigua per refrescar-se a les tardes al passeig del Ter, a l'alçada de les pistes 3x3 de bàsquet. pic.twitter.com/ZJ6s5osSbp — Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) July 11, 2023

Elfeia dies que ho avisava. Aquest dimarts ha esdevingut eldel que portem d'any, fregant en alguns punts d'i elels. El mercuri no ha fet més que pujar al llarg de la jornada –tot Catalunya estava en avís de perill per calor intensa- evidenciant una diferència significativa entre les, que s'han assolit entre les 14 i les 16 hores de la tarda.Segons dades de MeteOsona , la temperatura més elevada a la comarca s'ha registrat al, 17,7 graus més que la mínima, que ha estat de 20,6 graus. Segueix el municipiamb 38 graus a la zona del Coll, els 37,7 graus de, l'estació situada a(a les Masies de Roda) on s'han registrat 37,4 graus o els 37,3 graus a. A, el termòmetre s'ha enfilat fins als 36,9 graus, aals 36,4 graus o as'han registrat màximes de 36,2 graus. As'han superat els 35 graus.Pel que fa al Lluçanès, els valors més alts s'han donat a: al primer municipi han arribat als 35,7 graus de màximes en contraposició alsmentre que, a Lluçà, s'han assolit els 34 graus.Davant lesque es continuen esperant els pròxims dies, alguns ajuntaments recorden a la ciutadania que disposen deo de la gratuïtat de les. És el cas de Manlleu, Torelló o Viladrau: