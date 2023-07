46 títols en 6 dies

Presències destacades de la 20a edició

Un viatge cinematogràfic per les relacions hispano-xineses

Compte enrere pel Festival Nits de Cinema Oriental de Vic queconvertirà la capital d'Osona en l'epicentre d'aquest gènere cinematogràfic. Un certament que amb els anys ha anat creixent i que, enguany, celebra la, una efemèride que destacava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic,, en el marc de la presentació de l'esdeveniment: "Celebrar 20 anys costa moltíssim, perquè el cinema oriental no deixa de ser un gènere minoritari. Té molt mèrit". D'altra banda, insisteix que, a més de ser un clar exemple de "projecte cultural", també contribueix a la promoció econòmica:. "També honora al Festival Nits la feina que fa en cohesió social", remarca Piella.Per la seva banda,, el director del certamen, remarca que, malgrat haver crescut amb el temps,. La consolidació de l'esdeveniment també es fa palès amb l'interès que ha generat a les, que ja compten amb el festival de Vic com una porta d'entrada a les pantalles occidentals.Crusellas explica que el festival combina títols més comercials amb històries on, per exemple, l'acció o l'entreteniment són els protagonistes, i d'altres de to més intimista o experimental., assenyala.El Festival Nits de Vic inaugurarà les sessions populars a la Bassa dels Hermanos amb una nit dedicada a lacom a protagonista amb Ride On, una pel·lícula d'aventures, acció i comèdia dirigida peron l'actor xinès demostra que, a l'edat de 70 anys, segueix en plena forma., explica Crusellas. La mateixa nit es projectarà el curtmetratge A Beauty Carved in Time, de, "una carta d'amor al cinema", apunta el director del festival.Durant els dies que dura el certamen es podran veureentre els quals hi haprovinents d’una desena de països d’Àsia, des de Mongòlia fins a l’Índia, passant per Taiwan o Hong Kong. Dues de les pel·lícules serani fins a. La gran majoria, doblades al català.A banda de les projeccions cinematogràfiques, durant els sis dies del certamen s’organitzaran multitud d’esdeveniments i activitats repartides per tota la ciutat, com les ja tradicionals exhibicions a la Bassa dels Hermanos o els tallers infantils. També hi haurà, amb els sopars asiàtics, o el nou pastisset elaborat expressament per Lluc Crusellas, recentment nomenat millor mestre xocolater del món . Moltes de les activitats són gratuïtes i les projeccions a sala tindran un preu de 5 euros.El festival es convertirà en un lloc de trobada per a cineastes i públic, amb la presència, entre altres, de, directors debutants amb el film xinès Gelat de moniato i la taiwanesa Little Blue, respectivament, dues pel·lícules que formen part de lai que opten als principals premis. També assistiran al festival Adrià Guxens, director del curtmetratge Un soroll llunyà, així com els membres del jurat, Raquel Barrera, Jaume Balagueró i Paul Urkijo.Eld'aquest 2023 serà per l'actor i artista marcial japonèsconegut pels seus papers a films com Fist of Legend, amb Jet Li, Twinkle, Twinkle, Lucky Stars, amb Jackie Chan, Mishima, de Paul Schrader i una llarga filmografia.Amb motiu del vintè aniversari del festival, l’va encarregar als crítics i assistents habituals del certamenescriure unque expliqués les relacions històriques entre la Xina i Espanya a través del cinema. El resultat és, un llibre de 400 pàgines que proposa un viatge en forma d’ple de dades interessants i curiositats on apareixen el kungfu i els pelotaris, brigadistes xinesos a la Guerra Civil, projeccions pioneres de cinema oriental amb recitals de poemes de Lorca i un gran ventall d’influències i aproximacions culturals i històriques d’una i altra banda. Es presentarà en directe durant el certamen, el, expliquen els autors, que avancen que ja tenen lapreparada.