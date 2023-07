​Vic crea una nova àrea de Llengua: «El català pot entrar en una fase de regressió a la ciutat»

Defensa del pacte en minoria

A partir d'ara, lade l'també s'ocuparà de les qüestions relacionades amb la, apunta Albert Castells (Junts), el nou alcalde de la capital d'Osona . En una entrevista a l'ACN, assenyala que el català té "bona salut", però hi comença a haver "símptomes" que els fan estar alerta. Capitanejada per la regidora, la nova àrea tindrà l'objectiu de garantir que lacontinuïn sentde laa la ciutat.Amb aquest objectiu el batlle de Vic, Albert Castells, vol posar en valor la llengua perquè la ciutat lluiti per mantenir-la., assenyala. Per l'alcalde, és important estar amatent en el món del comerç, de l'empresa, el digital i també el social perquè tots els vigatans vegin el català com una eina "fonamental" capaç de garantir la cohesió social i el benestar. "I també la nostra manera d'entendre el món", afegeix."Només cal passejar per Vic i veure com comença a haver-hi situacions en alguns comerços on hi ha algú que no t'entén o on costa fer-se entendre en català. O en la retolació també comença a haver-hi molta presència de llengua castellana", explica Castells. Això, assenyala, també es comença a veure alsLa responsabilitat de l'administració, apunta Albert Castells, és crear un marc on es puguin donar les condicions perquè els ciutadans puguin continuar vivint en la llengua històrica de la ciutat i del país. "Tenir una societat vigatana que visqui entorn de la llengua i cultura catalanes, però lògicament respectant les desenes de llengües que hi ha a la ciutat que són també una riquesa per Vic", explica. El nou alcalde defensa viure laque ofereix una ciutat amb un(Idescat, 2022) com un fenomen que aporta un patrimoni molt ric, "però garantint la cohesió social des de la llengua i la cultura catalanes".A grans trets, les àrees més importants delsón continuistes, amb les regidores(Cultura i Llengua),(Economia i Benestar i Família) i(Educació i Seguretat) com a dones fortes de Castells. Com a novetat, destaca la creació d'unaque ostenta la regidoraTot i perdre3.700 vots, Junts va guanyar les eleccions el 28-M a Vic aconseguint vuit regidors . Fruit dels resultats electorals i també d'una, fins ahan entrat al consistori deixant un escenari molt divers que ha portat Junts a pactar amb els dos regidors d', la formació local del PDeCAT. Tot i aquest acord, Albert Castellsamb només 10 dels 21 regidors possibles., afirma. "La ciutadania va voler un consistori molt divers i", assenyala. Sobre la suma d'un tercer actor per vestir una majoria absoluta, però, no descarta cap escenari.Precisament, per aquesta necessitat d'haver de tancar acords amb altres formacions per tirar endavant els grans projectes de ciutat, Albert Castells defensa que "no tenia sentit" establir un pacte de govern en minoria "fins a l'últim detall"., explica Castells.L'alcalde no és partidari d'establir un, la formació d'extrema dreta que ha obtingut dos regidors al plenari i que està encapçalada pel fundador de l'extinta Plataforma per Catalunya,, assenyala. "Per mi el límit està aquí. Quan les idees es mouen dins del marc democràtic i de respecte als drets humans, són un grup que se l'ha d'escoltar i replicar. Si no surten d'aquestes regles democràtiques i de respecte als drets humans, seguirem en els debats", defensa.Un dels temes del mandat serà la posada en marxa del Club Patí Vic, que l'1 de gener d'aquest any va passar a ser municipal després de tres anys en concurs de creditors. L'Ajuntament de Vic i l'entitat bancària amb qui tenia deutes el club van arribar a un acord de compra per 1,1 milions d'euros, malgrat que en calien 7 més per rehabilitar els espais i posar-los al dia. El funcionament dels pavellons per a les activitats esportives federades s'ha pogut mantenir des del primer dia, però no ha estat possible obrir almenys unade cara a l'estiu., explica Castells. El nou batlle és molt crític amb les "traves" de l'administració a l'hora de fer inversions, aprovisionaments o compres. "Calen mesures urgents de reforma per agilitzar l'administració perquè això ens resta competitivitat com a ciutat i a la nostra economia", defensa., diu. Sobre el model de gestió, Castells explica que s'ha d'acabar de definir, però és més partidari d'una, que pugui mantenir la gestió municipal dels pavellons i apostar per l'externalització de serveis en qüestions com la piscina o el bar.Un altre dels grans temes del mandat serà el, que previsiblement, a l'espera dels requeriments que ha fet el consistori a la concessionària (Mermuvic). D'aquesta manera, l'Ajuntament ha forçat l'que els paradistes tenien fins al 2030. Sobre el futur d'aquest equipament, un cop torni a ser municipal, encara no hi ha consens. Sobre si se n'ha de projectar un de nou o si l'edifici que hi ha haurà d'anar a terra, l'alcalde afirma queEls problemes dede l'de la ciutat per latambé serà un dels cavalls de batalla durant aquest mandat en què s'ha d'elaborar unque contempli la creació d'un nou accés pel nord de la ciutat cap a l'Hospital Universitari de Vic i que. Castells defensa convertir la Ronda Camprodon en una avinguda i traslladar el trànsit per l'Era d'en Sallés ique doni entrada al Seminari i a l'Hospital Universitari de Vic.La presidenta del Parlament,, va ser alcaldessa de Vic durant vuit anys. De la seva gestió, Albert Castells en destaca el "dinamisme" econòmic, cultural, esportiu i associatiu que n'ha deixat.. "A més, Anna Erra va deixar una ciutat molt ben planificada, amb plans i programes aprovats per un ampli consens. Ara el que cal és desplegar-ho", assenyala Castells.