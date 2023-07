​La Junta Electoral de Zona ordena la retirada de símbols independentistes a Vic i Manlleu

Estem decebuts amb la submissio de l'ajuntament de Manlleu que ha retirat les estelades de l'ANC per ordre de la JEZ, sense presentar-hi recurs. Us animem a penjar estelades a finestres i balcons i a protestar demà dilluns, a les 6 de la tarda, davant l'ajuntament pic.twitter.com/0SrILi4bne — ANC Manlleu (@ANC_Manlleu) July 9, 2023

A Vic, un mural

Mural censurat per imposició de la Junta Electoral de Zona de Vic, a requeriment dels feixistes de Impulso Ciudadano. pic.twitter.com/Z5LyQLAJwJ — Lluis Xandri 🎗️ (@xandri_lluis) July 7, 2023

Laordena a l’laen un termini de 24 hores. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Ter ja ha començat a treure aquests elements del mateix Ajuntament, el teatre o del campanar de la vila perquè, segons ladel municipi, no respecta eldels espais públics.A través d'un comunicat, l’Ajuntament explica queelectoral per no rebre les sancions administratives que se’n podrien derivar, i l’alcaldeapunta queA les últimes hores ha començat, a les xarxes socials, una campanya pera la qual alguns partits polítics del municipi, como la, hi han donat suport.La Junta Electoral de Zona també obliga a l'la retirada dede l'espai públic. En aquest cas, la decisió s'ha fet visible en unsituat a l'avinguda dels Països Catalans, a la passera del Sucre, on, s'hi podia llegir "Mai ens rendirem! Més de 4.000 represaliats per l'Estat espanyol. Demà pots ser tu".