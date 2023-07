La Fundació Antiga Caixa Manlleu atorga 10.000 euros en beques a 19 estudiants de la UVic

Laconcedeixamb un valor dea estudiants -17 de grau, 1 de màster i de doctorat- que durant el curs 2022-2023 han fet unal Campus UVic de la Universitat de Vic-Universitat de Catalunya . D'altra banda, també es va lliurar el–valorat en 500 euros- a, que ha realitzat pràctiques internacionals al Nepal.L'acte de lliurament, aquest dijous, va comptar amb la presència de, president de la Fundació, qui va destacar que la concessió d'aquestes beques arriba a la. "Tenir a la UVic-UCC al costat ens ha permès col·laborar amb professionalitat i eficàcia", apuntava tot remarcant els diferentsentre ambdues institucions, com per exemple, la cessió a l'Ajuntament de Manlleu del Centre Cultural per acollir el pròxim curs el Campus Professional de la Universitat.Per la seva banda, el vicerector de Relacions Internacionalsagraïa a la Fundació Antiga Caixa de Manlleu els ajuts durant més de tres dècades afirmant que les bequesL'acte es va cloure amb la ponència del consultor en comerç internacional d'Acció, exestudiant de Traducció i Interpretació de la UVic i actual professor de l'MBA.