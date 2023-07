​Vic encara la recta final de la Festa Major 2023

amb un cap de setmana ple d'activitats per a tots els gustos i edats. Després de La Crida, la Festa Major Infantil, l'èxit del concert de Greska i Doctor Prats a la plaça Major o la tradicional diada de Sant Miquel arriben elsa la capital d'Osona amb alguns dels actes més esperats de la festivitat.És el cas de lad'aquest divendres 7 de juliol: la tradicional pujada ciclista pel carrer de Sant Miquel, al centre històric de la ciutat, arriba enguany a la 10a edició havent-se consolidat entre els actes imprescindibles de la Festa Major de Vic.El dissabte 8 de juliol, a les 22 hores a la plaça Major, tindrà lloc ni més ni menys que el, un acte que enguany comptarà amb la Cobla Mediterrània i que està organitzat per la Colla Sardanista Riallera, entitat que aquest 2023 celebra el 75è aniversari.El diumenge 9 de juliol, el darrer dia de la festivitat, serà el torn de la tradicionalorganitzada pels Sagals d'Osona i amb la participació dels Marrecs de Salt i els Castellers de la Vila de Gràcia. Tot plegat a partir de les 12 hores del migdia a la plaça Major de Vic.El mateix diumenge, la traca final: a partir de les 19 hores–també a la plaça del Mercadal-; a les 22:15 hores el tradicionalal Sucre; i a les 23 hores, laa la plaça Gaudí amb Etcètera Teatre.Tampoc hi faltarà laper moure l'esquelet: lesde la zona esportiva acullen dues nits –divendres i dissabte- de ritmes diversos per a tots els gustos amb Fetus, Zetak, Les Salvatges, Pantocràtor, Mushkaa i Fugint del silenci.