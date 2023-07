Els 5 pobles amb encant d'Osona i el Lluçanès que no et pots perdre

Rupit i Pruit

Imatge general de Rupit. Foto: Carme Molist

Tavertet

Església romànica de Sant Cristòfol de Tavertet. Foto: Aj. Tavertet

Viladrau

Imatge general de Viladrau. Foto: Aj. Viladrau

Lluçà

Monestir de Lluçà. Foto: Turisme Lluçanès

Alpens

Imatge general d'Alpens. Foto: Turisme Lluçanès

són algunes de les pinzellades que podem trobar ai el, dues comarques que apleguen un grapat de petits i bonicsper visitar aquest estiu. Paisatges pintorescs que t'enamoraran, així com els seus habitants i la seva gastronomia, arrelada a la terra i a la tradició ramadera del territori. Osona.com et convida a descobrir cinc pobles amb encant de Catalunya ubicats a Osona i el Lluçanès.Situat al centre del, a l'extrem nord-oriental de la comarca d'Osona, és un dels pobles amb més encant de Catalunya. Amb una població que no arriba als 300 habitants continua essent un municipi amb forta tradició rural format pel nucli dei un conjunt de masies dispersades pel territori conegut com a. Un poble d'origenamb carrerons estrets i empedrats, cases dels segles XVI i XVII, petites edificacions romàniques, bonics espais naturals com el Salt de Sallent o el pont penjant són alguns dels atractius d'aquest petit municipi osonenc.Assentat al damunt delssobre el riu Ter, Tavertet és un dels pobles més bonics del país. Un indretdeclarat bé d'interès cultural per la Generalitat de Catalunya a on es conserven cases bastides entre els segles XVII i XVIII, monuments romànics com l'església de Sant Cristòfol datada del segle XII i unes vistes magnífiques delA tocar de lesi al cor del, Viladrau destaca, entre moltes altres coses, pel seu. Un poble amb molta història a on es poden trobar edificacions com l'església de Sant Martí –patró de la vila- formada per una nau central del segle XI i una façana barroca del segle XVIII, masos ja esmentats al segle XIV i que encara es conserven o un grapat de cases senyorials modernistes. Bressol del famósJoan Sala i Ferrer, més conegut com a Serrallonga, també ési misteris.Sens dubte, història viva del: els orígens de Lluçà se situen al segle IX encara que, anteriorment, podria haver-s'hi assentat un poblat ibèric i, fins i tot, algunes vil·les romanes. El patrimoni arquitectònic, històric i cultural d'aquest petit poble és extens: el–documentat l'any 905 i del qual se'n conserva un mur i algunes estances-, l'església romànica –una de les poques de planta circular de Catalunya- o l'impressionantfan d'aquest municipi un bonic racó que no deixa indiferent a ningú.A tocar amb el Ripollès i el Berguedà hi trobem Alpens, un municipide la comarca del Lluçanès format per un nucli antic de carrerons estrets de pedra, cases amb magnífiques portalades i elements fets decom pica-portes, fanals o baranes. Alguns dels llocs d'interès per visitar al poble són l'edifici barroc-neoclàssic de l'església Parroquial de Santa Maria o el santuari de Sant Pere de Serrallonga, un temple preromànic del segle IX.