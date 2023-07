Sorteig | Et convidem al Festival Nits de cinema oriental

S'està carregant…

Bases del sorteig

Ets un amant del cinema oriental o del cinema en general? Estàs d'enhorabona.sorteja vuit abonaments del Festival Nits de cinema oriental de Vic , que enguany se celebra delConcretament, el sorteig consisteix en–totes les sessions del Festival Nits i del Més Nits– i(sessions dirigides al públic jove cada dia a les 12.00 a L'Atlàntida, del dimarts 18 al dissabte 22 de juliol).L' Abonament Nitòman inclou la totalitat de projeccions –46 pel·lícules: 36 llargmetratges i 10 curtmetratges- així com l'accés al Més Nits, sessions als centres cívics.Per optar a un delsnomés cal omplir el següent formulari:L' abonament Nitòman dona accés a totes les sessions de pagament de L'Atlàntida, del Casino i també a les sessions nocturnes a la Bassa dels Hermanos.En canvi, no inclou els sopars de la Bassa –si es vol sopar, cal comprar el tiquet anticipadament a través del web del festival ).Els guanyadors obtindran un dels abonaments Nitòman o per al Cicle Akihabara del Festival Nits de cinema oriental de Vic (cal indicar-ho en participar).El termini per participar en el sorteig es tancarà el dijous 13 de juliol a les 23.59.Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.Només es pot participar al sorteig una vegada.Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.