Arriba una nova diada de Sant Miquel dels Sants de Vic

S’acosta la Diada de Sant Miquel dels Sants i, com ja és tradició, recollim l’espígol, que omplirà els carrers del centre històric de #Vic durant la baixada del seguici. Cal mantenir vives les tradicions que ens fan únics com a ciutat i com a vigatans i vigatanes! pic.twitter.com/6onJ7Q1NEQ — Albert Castells Vilalta (@albertcastellsv) July 2, 2023

L', que omplirà els carrers del centre històric de color i perfum durant la baixada dela la Catedral, es converteix cada 5 de juliol en un dels protagonistes de laja està al sac i ben lligat, ja que el passat diumenge, representants del consistori -amb l'alcaldeal capdavant- i de diferents entitats i associacions de la ciutat es van encarregar de collir-lo per tenir-ho tot a punt per a la festivitat del. Una jornada carregada de simbolisme i tradició, història i cultura popular, que marca la recta final de laLa Diada de Sant Miquel dels Sants arrencarà a les 9:00 hores amb la, seguida de la trobada de la Banda de l'Escola de Música, els Grallers i timbalers de la ciutat, els Grallers del carrer de la Riera i dels Sagals d'Osona direcció a la plaça Major. A les 10:15, davant de l'Ajuntament i després de l', sortirà la comitiva -formada pels membres del Consistori infantil, els guàrdies de gala i la corporació municipal- donant l'inici al, que baixarà pel carrer Sant Miquel fins a la Catedral, a on té lloc l'. En acabar, a l'exterior del temple entitats i associacions de la ciutat junt amb elfaran una demostració decom el ball de l'Àliga, la dansa de l'espígol o el ball dels Gegants de Vic, entre altres, així com una ballada de Sardanes per commemorar el