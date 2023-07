​El Bullici de Festa Major de Vic s'estrena en la vigília de la diada de Sant Miquel dels Sants

Laarriba a l'equador de la celebració. Després d'una setmana d'actes i activitats, i d'un primer cap de setmana de disbauxa ambi el, s'acosta la: el dia de Sant Miquel dels Sants, aquest dimecres 5 de juliol. Abans, però, el dimarts dia 4, durant la vigília de la festivitat, té lloc un dels actes més esperats per a petits i grans:. Un acte demés que consolidat a la capital d'Osona i que enguany compta, per primera vegada, amb unaper arengar la trobada:A les 17:45, els més atrevits i participatius tenen una cita amb elsde la ciutat. Petits i grans podran participar en les passades que iniciaran a lesd'aquests: el primer a sortir serà el, que recollirà a laa la plaça Gaudí, i junts, aniran a buscar ela la plaça Major. Un cop reunits, entre la música i la disbauxa col·lectiva, es dirigiran a la porta de l'Ajuntament –al carrer de la Ciutat- per donar el tret de sortida a l'espectacle. En aquest punt,i llúpies començaran la tradicional cercavila pels carrers i places de la ciutat acompanyats de la Cobla Principal Vigatana.