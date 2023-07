​Artimur, descobrir el patrimoni i les tradicions d'Osona a través de l'art urbà

Cinc municipis amb murals

Osona Artimur, en dades 5 municipis

19 artistes

18 murals

Artistes d’arreu del món

Alpens, la tradició de la forja

Mural a l'Escola la Forja d'Alpens. Foto: Oriol Clavera

Manlleu, la capital del Ter

Mural de Daniel Muñoz al passeig del Ter de Manlleu. Foto: Adrià Costa

Prats de Lluçanès, el llegat del sector tèxtil

Mural de l'artista Sergi Bastida al carrer Major de Prats. Foto: Oriol Clavera

Sant Bartomeu del Grau, un balcó de la plana

Intervenció de l'artista Satone a Sant Bartomeu del Grau. Foto: Oriol Clavera

Sant Julià de Vilatorta, caramelles i terrissa

Mural d'Ana Barriga a Sant Julià de Vilatorta. Foto: Adrià Costa

Hi ha moltes maneres de ferper descobrir el patrimoni i les tradicions d'un territori. I una que cada vegada té més adeptes és la de l'. Desplaçar-se a un municipi o una comarca per contemplarque decoren murs i parets mitgeres.a hi ha apostat amb el projecte Artimur , una proposta artística que consisteix en una ruta que enllaçaenOsona Artimur és una proposta cultural d'. Engloba intervencions artístiques en els carrers de cinc municipis Són propostes que recorren lade cada localitat des d’una mirada artística, fresca i innovadora, i sota una mateixa temàtica que fa de fil conductor. En aquest sentit, s'ha buscat reforçar lade cada poble: la forja en el cas d'Alpens; el riu Ter a Manlleu; les festes de Sant Joan i els Elois a Prats de Lluçanès; l'entorn natural a Sant Bartomeu del Grau; i la terrissa, les caramelles i el modernisme a Sant Julià de Vilatorta.La primera fase va consistir, realitzada a finals del 2022, en l'acció en viu de la intervenció dels artistes. La segona, ja en funcionament, ha permès la creació d'un, connectant-los a escala comarcal per tal que els visitants puguin fer el recorregut gratuïtament en qualsevol dia de l'any.Per poder fer la ruta completa, Osona Turisme ha editat uni també es pot consultar tota la informació al web d'Osona Artimur . La proposta forma part del projecte “Osona: paisatge, territori i cultura” impulsat pel Consell Comarcal i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).El web d'Artimur també recull altres intervencions d'art urbà en municipis com les Masies de Voltregà, l'Esquirol, Taradell, Sant Martí d'Albars i Roda de Ter, entre altres.El col·lectiu d’ artistes seleccionats han estat els encarregats de donar vida, llum i color a espais fins ara grisos i on hi predominava el ciment. El projecte ha comptat amb un total dereconeguts, nacionals i internacionals, procedents de Catalunya, Espanya, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, Xile, Argentina, entre altres territoris, seleccionats a partir d’una convocatòria oberta i d’un comissariat realitzat per l’associació artística B-Murals i coordinat per Transit Projectes.Alpens, situat a la nova comarca del Lluçanès, compta amb un gran patrimoni creat al llarg dels anys gràcies a l’ofici de laque, actualment, té un gran interès com a expressió artística i és el pol d’atracció cap al municipi en l’àmbit nacional. El projecte Artimur ha consistit en tres murals dels següents artistes:Nano 4814: Escola La Forja. Carretera Lluçanès, 8Jan Vallverdú: carrer de Berga, 14Zosen: carrer MontserratManlleu, coneguda com la capital del Ter, és una ciutat molt lligada al, amb gran identitat pròpia i un passat industrial i emprenedor centrat en el sector tèxtil i metal·lúrgic. El recorregut artístic instal·lat a Manlleu uneix quatre murals ubicats a carrers i places del municipi.Rosh: carrer del Vendrell, 1Eloise Gillow: plaça Fra Bernadí, 6Luogo Comune: plaça de les Dones del Ter, 1Daniel Muñoz: passeig del Ter, 2La capital del Lluçanès és coneguda per la seva tradició tèxtil i mostra d’aquesta en són els, que eren els encarregats de transportar els teixits arreu del país. Aquesta activitat productiva va deixar una de les celebracions més populars de la població: les festes de Sant Joan i els Elois. Prats de Lluçanès té cinc murals ubicats en espais rellevants del poble.Zoer: carrer Major, 75Twee Muizen: carrer Josep Cirera, 1Sergi Bastida: carrer Major, 41Wedo Gas: plaça Vella, 16Chu Doma: carrer Mateu Garreta, 1-3Sant Bartomeu del Grau és un petit poble amb una ubicació privilegiada,. Situat a uns 900 metres d'altitud esdevé un dels millors balcons de la plana de Vic, al mateix temps que gaudeix d'del Montseny, el Collsacabra, el Puigmal o el Pedraforca, entre altres. Aquest entorn natural és el fil conductor dels tres murals urbans vinculats al projecte Artimur.Satone: plaça Nova amb carrer Vell, 9Alberto Montes: carrer Tres Creus, 1Alessia: plaça Nova amb carrer Vell, 9L’arquitectura, el treball artesà i la cultura són els tres elements més característicsde Sant Julià de Vilatorta. L’de les cases i elsedificis, la terrissa i la ceràmica, i les caramelles són la història i el patrimoni culturald’aquest municipi fronterer entre la Plana de Vic i les Guilleries que compta amb tres intervencions artístiques.Ana Barriga: carrer Marquesos de Vilallonga, 8Marta Lapeña: carrer Montseny, 3Mateu Targa: avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 23