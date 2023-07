​Centelles escalfa motors per la Fira de la Tòfona d'estiu

Tot a punt a Centelles per celebrar la tercera edició de la, aquest dissabte 8 de juliol de 18:00 a 23:00 hores, concentrant el gruix de la programació al Pla del Mestre.La mostra, un "espai de trobada i dinamització de la vila", tal com indica el regidor, comptarà amb unamb la centellenca Sènia Villalustre del col·lectiu Taula Dolça , uni la presentació de la campanya gastronòmica de la tòfona d'estiu del col·lectiu Osona Cuina amb l'actuació de Laura Cruells i Jordi Ginesta –amb sorpresa inclosa- i del grup Zonarkaos,i l'a on s'oferiran tapes a base de tòfona d'estiu i maridatge amb vins del Celler de la Vinyeta.A més, tot coincidint amb la cita, el fotoperiodista i gastrònomoferirà –de 10:00 a 12:00 hores del matí- una"immersiva, divulgativa, participativa i de proximitat" pel centre urbà de Centelles sobre el món d'aquest preuat fong.