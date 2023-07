En Ricardo ajudant als usuaris de Sant Tomàs durant els seus exercicis diaris. Foto: Laura Busquets / ACN

Aprendre un idioma nou

fa alguns mesos que treballen als diferents centres i serveis que ofereix Sant Tomàs a la comarca d'Osona. La coordinadora de projectes europeus de l'entitat,, destaca que malgrat que l'idioma suposi una barrera al principi, les persones amb discapacitat valoren molt aquest contacte. "Ara molts usuaris ja tenen coneixements sobre Itàlia o Alemanya, que potser per la seva condició i situació són destins on no podrien viatjar. En canvi, a través dels voluntaris, fan aquest viatge per Europa", apunta Castañé. El Cos Europeu de Solidaritat finança l'estada de mitja dotzena de joves que, en molts casos, es prenen un any sabàtic abans d'iniciar estudis universitaris.Des de fa anys, Sant Tomàs lidera unque aporta valor a les persones amb discapacitat intel·lectual ateses per l'entitat, però també als professionals que hi treballen i als mateixos voluntaris. Es tracta d'un aprenentatge mutu que enriqueix les relacions socials de les persones amb discapacitat, ajudant a la seva autonomia, autoestima, pensament crític, confiança o respecte. Però també confereix una nova mirada quea les persones voluntàries, sovint joves a punt de començar els estudis universitaris, que incorporen valors com lai laLa coordinadora de projectes europeus i solidaritat de Sant Tomàs, Aina Castañé, destaca que el treball que fan els voluntaris els ajuda a posar la mirada en "petits obstacles o barreres" de les quals fins llavors potser no n'eren conscients., subratlla la coordinadora.Enés un joveque tot i que inicialment pretenia estudiar psicologia, arran de la seva estada a Sant Tomàs, ha decidit canviar i inscriure's per ser educador social. "La meva estada aquí m'ha ajudat a decidir-me", apunta. Molts dels usuaris amb qui ha tingut contacte valoren el seu bon caràcter i la seva predisposició per treballar. "Intento gaudir tot el temps que soc aquí, involucrar-me, i crec que això als usuaris els agrada molt", explica. Amant dels esports, en Ricardo ha organitzat els. Precisament el fet que fos tan apassionat en motivar els usuaris, ha fet que visquessin la competició "com la final de la Champions League", explica.Laés una jove voluntària d'que també treballa en els diferents espais i serveis que ofereix Sant Tomàs. Això, explica, l'ha ajudat a fer "un canvi de perspectiva". D'entrada no tenia molt clar on li agradaria fer el voluntariat, però sabia que volia apostar per uni n'està molt contenta dels mesos que fa que és a Sant Tomàs. "Aprens molt quan vas a un país que no coneixes, amb gent que no coneixes i que parlen un idioma que no saps", diu., explica sobre les tasques que desenvolupa amb les persones amb discapacitat intel·lectual.A priori, l'idioma pot ser una barrera per a la comunicació entre voluntaris i usuaris, cosa que fa que es trigui més a establir vincles. "Tot i això, sempre veiem com de seguida troben maneres creatives de superar-ho", explica Aina Castañé.. "Passar de l'alemany, a l'espanyol i després al català és una mica complicat", diu. Però les persones ateses s'encarreguen que els voluntaris aprenguin català, "i molts marxen entenent-lo", afegeix la coordinadora.L'aprenentatge també és a la inversa. Com en, tres dels usuaris de Sant Tomàs a qui en Ricardo ha ensenyat les seves primeres paraules en italià, i que ja saben començar una conversa o acomiadar-se en l'idioma dels romans. A la Freda els usuaris també li pregunten molts cops com es diu això o allò en alemany, o s'interessen per com es viuen a Alemanya algunes de les festes i tradicions tant catalanes com espanyoles.Aquest any el programa del Cos Europeu de Solidaritat compta amb la participació devoluntàries que provenen de Letònia, Itàlia, Alemanya, França i Andalusia i el País Valencià. La seva estada, amb l'allotjament i la manutenció, és finançada des del mes de novembre fins al mes de setembre per. Sant Tomàs ésque participa en aquest tipus de voluntariat internacional.