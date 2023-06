​La Crida, el plat fort del primer cap de setmana de la Festa Major de Vic

Tot a punt per a la Festa Major Infantil

Seguici infantil de la festa major de Vic. Foto: Joan Parera

i arriba un dels plats forts de la festivitat:, a on lesencapçalades pels respectius caps de llúpia –el Nen, la Vella i el Merma- es donen cita a la plaça de la Catedral en un dels actes més multitudinaris, participatius i esperats de la festivitat de la capital d'Osona.Una Crida que, com és tradició, arribarà després que, al llarg d'aquesta primera setmana de Festa Major,hagin desplegat jornades amb un ampli ventall d'activitats com concerts, torneigs, tallers o animació infantil per arengar la festa.Concretament,, en el moment que la disbauxa s'instal·larà a cada racó de la ciutat. Liderades pelsi acompanyats de, iniciaran les respectives rues per la capital d'Osona a partir de les. Lasortirà del Parc de la Serra-de-Senferm, laes trobarà al Centre Cívic del Montseny i laal Centre Cívic Can Pau Raba. Des d'aquests punts faran camí cap a la, a on està previst que a les 21:00 hores entrin a l'emblemàtic emplaçament –amb l'esclat de les traques de petards abans i durant l'acció- tot entonant l'protagonitzat per les diferents bandes que acompanyen vermells, negres i verds.Una melodia pensada perquè ", explica, l'autor de les músiques i la producció. Originalment, detalla, l'estrofa "estava pensada perquè fos una corranda lliure i que cada colla fes el seu vers", una idea que "no ha acabat de quallar".Després de les demostracions de tradició illigades a La Crida, iniciarà una nit de gresca i xerinola amba la mateixa plaça, el concert dei fi de festa ambTot i que La Crida és un acte participatiu per a tots els públics i edats,a les Festes de Sant Miquel dels Sants. Tal és així que, aquest, arriba el torn de la, una activitat organitzada pels Geganters i grallers del carrer de la Riera i que arrencarà a les 19:00 hores a la plaça Major amb elMacers, banderers, trompeters infantils, caps de llúpia petits, el bou petit, la mulasseta, els cavalls cotoners, els gegants petits, els gegants pubills petits, l'aligueta, els Sagalets d'Osona portadors de Sant Miquel dels Sants i els representants del Consistori infantil desfilaran tot instal·lant l'a la ciutat.La prèvia, el mateix diumenge a les 18:00 hores, tindrà lloc a la plaça Gaudí amb el, protagonitzat per la Colla Les Fúries d'Ausa (Fúries Canalla) i la Colla Infantil dels Cabrons i Bruixes de Centelles.