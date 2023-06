Vic es desperta amb arbres caiguts a causa de la intensa tempesta de la nit

Els efectes de la tempesta a Vic: diversos carrers amb arbres caiguts, alguns sobre cotxes aparcats, i vies carregades d’aigua. @324cat @eltempsTV3 @aj_vic #Osona pic.twitter.com/gOgEW0AuhG — Marc Güell i Masramon (@marcguell) June 29, 2023

ESCLAFIT A VIC! Tots els tendals potes enlaire, arbres caiguts, inundacions en baixos…!!! I superadíssims els 200mm mensuals ⚡️ pic.twitter.com/BzpRXqhc0i — Jordi Vallbona Ylla-Català (@jordivallcat) June 29, 2023

La ciutat de Vic s'ha despertat amb arbres caiguts a causa de tempesta de dijous a la nit. Foto: Irene Giménez

Així s'ha despertataquest divendres després de laque va caure sobre la capital d'Osona el dijous a la nit. La pluja va començar a prendre intensitat pels volts de les 22:00 hores i s'ha allargat fins entrada la matinada, deixant un balanç de(segons dades de MeteOsona) a la ciutat.No només Vic s'ha vist afectada pels aiguats.informa que el número d'emergènciesha rebutrelacionades amb l'episodi meteorològic. De fet, algunes de les estacions meteorològiques a on es registra més acumulació d'aigua són aamb 38,2 l/m2,amb 39,4 l/m2,amb 58,6 l/m2 oamb 50,8 l/m2. Arreu dels municipis a on s'ha instal·lat la tempesta s'hi ha pogut observar, amb fortes rafegues de vent, i fins i tot, algunLa líniatambé es va veure afectada per la tempesta, iper les branques i arbres acumulats entre Balenyà i Vic, però segons fonts de Renfe va poder reprendre la marxa i finalitzar el seu recorregut.