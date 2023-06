​El nou equip de govern de Prats de Lluçanès defineix el cartipàs municipal

Un Pla d'Actuació Municipal amb mirada social

Repartiment del cartipàs

. El nou govern de la flamant capital de la nova comarca és fruit de l 'acord entre Junts per Prats i ERC Prats , les dues formacions més votades eli que amb el pacte sumen–quatre de cada formació- dels 11 representants que configuren el plenari.Tal com marcava el pacte de govern,(Junts) va ser investitel passat 17 de juny amb el suport dels republicans, la portaveu dels quals,, serà ladurant els pròxims quatre anys. Una aliança que també centra les mirades en la recent creació de la comarca del Lluçanès , remarca el nou govern.L'aliança forjada estableix la configuració d'unamb l'elaboració d'un. Aquest document és el que marcarà les polítiques a realitzar al llarg del mandat i que presentarà, tal com expliquen des del consistori, un clar. Algunes de lesque es volen dur a terme són la reforma del teatre Orient, la rehabilitació i canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal, la reforma de la plaça Nova i el carrer del Mercat, la rehabilitació i ús de l'edifici de la Farmàcia Vella, l'inici del projecte d'habitatge social o de dinamització econòmica, la creació de l'Escola d'Oficis del Lluçanès, entre altres. D'altra banda, l'equip de govern també preveu activar la participació ciutadana, potenciar els pressupostos participatius i definir els usos de propietat municipal.La coalició dels dos partits a l'Ajuntament de Prats també està marcada pel funcionament i l'organització dins de l'ens. En aquesta línia, el mandat que comença tindrà acom a alcalde i regidor de les àrees d'Urbanisme, Mobilitat, Serveis, Habitatge i la recentment creada Món Rural i Seguretat;serà la primera tinent d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Mercat i Recursos Humans;serà el segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Festes, Turisme, Comunicació i Transparència;serà tercer tinent d'alcalde i regidor de les àrees d'Hisenda, Patrimoni i Memòria Històrica;serà regidor d'Acció Climàtica, Esports i Entitats;serà regidor de Salut, Benestar i Família;serà regidor de Participació, Fires i Esdeveniments; ila regidora d'Educació, Joventut i Igualtat.