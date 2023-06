​Nou dies de gresca i xerinola amb la Festa Major Jove de Vic

Novetats FMJVic 2023

Divendres 30 de juny: Cau obert per a joves (activitats de lleure per a majors de 17 anys), organitzat pels tres Agrupaments Escoltes i Guies de Vic -Collformic, Guillem de Montrodon i Tsunami-.

Cau obert per a joves (activitats de lleure per a majors de 17 anys), organitzat pels tres Agrupaments Escoltes i Guies de Vic -Collformic, Guillem de Montrodon i Tsunami-. Diumenge 2 de juliol: Concerts d'El Refugi, on es presentarà el disc recopilatori.

Concerts d'El Refugi, on es presentarà el disc recopilatori. Diumenge 2 de juliol: Oci o negoci? Reptes i propostes per una cultura alternativa, popular i arrelada al territori, activitat que compta amb la col·laboració de la Comunalitat de Vic, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la llibreria Foster & Wallace i que s'emmarca en la presentació del llibre Macrofestivals de Nando Cruz, amb la posterior taula rodona amb la Festa Major Alternativa de Manresa, El Tingladu, Cantilafont i La Clota.

Oci o negoci? Reptes i propostes per una cultura alternativa, popular i arrelada al territori, activitat que compta amb la col·laboració de la Comunalitat de Vic, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la llibreria Foster & Wallace i que s'emmarca en la presentació del llibre Macrofestivals de Nando Cruz, amb la posterior taula rodona amb la Festa Major Alternativa de Manresa, El Tingladu, Cantilafont i La Clota. Dilluns 3 de juliol: Cineclota 2023 amb la projecció de Ventre blanc de Jordi Lara, a l'Espai Col·lectiu La Clota.

Cineclota 2023 amb la projecció de Ventre blanc de Jordi Lara, a l'Espai Col·lectiu La Clota. Dimecres 5 de juliol: Els Goigs de la Ciutat dels Sants: Correspondències Simbòliques entre Folklore Catòlic i Música Màkina al Casc Antic de Vic, amb Coàgul (Marc O'Callaghan). Es tracta d'una ruta mística per les esglésies i capelles de Vic durant la tarda de la diada de Sant Miquel, el patró de la ciutat, per relacionar tradicions suposadament antagòniques.

Tres nits de concerts

Fruit de l'de la ciutat arriba, un any més, la Festa Major Jove de Vic . Activitats i actes alternatius a la programació oficial de les Festes de Sant Miquel dels Sants , que comencen aquesti s'allargaranentre els quals trobem un grapat d'activitats, amb algunes novetats, i a on en destaquen els actes més concorreguts i consolidats de la festivitat com elsa la zona de les barraques, lade diumenge 2 de juliol –enguany amb Godai Garcia com a mestre de cerimònies i amb els monòlegs d'Àlex Vila, Maria Lyona i Març Llinars- eldel dijous 6 de juliol i ela la plaça de la Catedral, ladel divendres 7 de juliol, ladel dissabte 8 de juliol o eldel diumenge 9 de juliol.Enguany, a més de les activitats més consolidades de la festa alternativa, la celebració presenta algunesentre la programació:A més, aquest 2023 torna l', una activitat consistent en assassinar els altres jugadors a través d'un toc magistral amb aquest embotit, inspirada en el personatge mitològic d'en Manel El Fuetador. Enguany es coordina i s'hi juga a partir de l' App del Joc de la pastanaga la Zona Esportiva de Vic serà l'escenari de les tradicionals barraques de la Festa Major Jove de Vic. Tres nits de música amb actuacions per a tots els gustos, amb els grups Bonestrom, Sybarites, Fetus, Zetak, Les Salvatges, PD Uriolix, Pantocrator, Mushkaa, Fugint del Silenci i Pd Bro.

Festa Major Jove by naciodigital on Scribd