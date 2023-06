​«Pacifiction» d’Albert Serra serà la pel·lícula inaugural del Manlleu Film Festival 2023

Potenciar el MMF+D

Activitats formatives

, una 21a edició que comptarà amba competició dins de lesoficials del certamen: Osona, Nacional i Internacional. Una programació que es complementarà amb sessions especials de cinema, tallers i activitats professionals.Les projeccions es duran a terme ali a l'exterior deli enguany es comptarà amb un jurat de luxe –compost per la crítica de cinema Mariona Borrull, el realitzador audiovisual Macià Florit i la sondista i director Nora Haddad- que atorgarà fins a. D'altra banda, per tercer any consecutiu, també es constituirà unque serà l'encarregat d'atorgar un reconeixement valorat en 500 euros. Aquest últim estarà format per Ainhoa Ferreras, Salah Haddad, Clara Macaya i Joaquim Mayol.La pel·lícula inaugural del certamen serà l'aclamada, un film que aborda temes com el poder, el postcolonialisme i les tensions socials i polítiques en una història ambientada a la Polinèsia francesa i protagonitzada per un alt comissari calculador que s'enfronta a l'amenaça de nous assajos nuclears a l'illa de Tahití. L'obra, estrenada ali guardonada alsserà un dels plats forts de l'edició d'engany a Manlleu.D'altra banda, el MMF portarà l'estrena delVoler fins a poder, dirigit per Adrià Expòsit i Neus Pagès i Selga,que va rebutjar el pas de la línia de Molt Alta Tensió a les comarques gironines. A més, en col·laboració amb el Festival Cinema a la Fresca de Manlleu i La Calla es presentarà un documental que recull la veu de laAquest 2023, un dels objectius del Manlleu Film Festival és fer créixer el, un espai que promou l'activitat cinematogràfica per contribuir a ladel sector a la comarca d'Osona. En aquest context s'organitza, per segona ocasió, una trobada osonenca de professionals del cinema, que busca posar en contacte a osonenques i osonencs que es dediquin o es vulguin dedicar a alguna de les àrees de la, alhora que contribuir a la seva professionalització. L'activitat és gratuïta amb inscripció prèvia a través del web del MFF . La trobada anirà precedida d'una taula rodona on es debatrà sobre les possibilitats i els reptes de la producció cinematogràfica en zones allunyades dels nuclis urbans, titulada Produir més enllà de la gran ciutat.Un altre dels punts forts del certamen és l'organització de diverses activitats formatives. En aquest cas,, ens aproparà la seva metodologia, que li ha valgut nombrosos reconeixements, en una classe magistral gratuïta adreçada a professionals del sector. D'altra banda, es realitzaran dos tallers adreçats a tots els públics: un taller d'animació amb stop-motion impartit per l'artista visual Martina Rogers i un taller de creació sonora a càrrec de membres de l'associació cultural La Clota.