​Els 10 actes que no et pots perdre de la Festa Major de Vic

1. La crida

Imatge d'arxiu de La Crida de la Festa Major de Vic Foto: Adrià Costa

2. Festa Major Infantil

Seguici infantil de la festa major de Vic en una imatge d'arxiu. Foto: Joan Parera

3. Repic de campanes i cercavila

El Nen, la Vella i el Merma, els tres caps de llúpia de Vic. Foto: Adrià Costa

4. Concert de Doctor Prats

Doctor Prats, en concert a Vic. Foto: Joan Parera

5. Diada de Sant Miquel

La dansa de l'espígol durant la diada de Sant Miquel, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

6. Cronoescalada

Cronoescalada Festa Major de Vic. Foto: Twitter @FMJVic



7. 97è Concurs de Colles de Sardanistes

Concurs de colles sardanistes de la Festa Major de Vic. Foto: Josep M. Costa

8. Barraques

Els més engrescats podran gaudir, fins ben entrada la matinada, a les barraques de la Festa Major Jove. Foto: Twitter @FMJVic

9. Jornada castellera de Festa Major

Els Sagals d'Osona enfilant-se per fer un dels castells. Foto: Josep M. Costa

10. Castell de Focs

Castell de fots de la festa major de Vic Foto: Josep M. Costa

Des d'aquest dilluns, la capital d'Osona s'omplirà de gresca i xerinola ambper a tots els públics repartides per a diferents punts de la ciutat i a on laté el paper protagonista.ha fet una selecció delsque no et pots perdre de la celebració.Un any més, lesdonen el tret de sortida a la Festa Major. Els de–els tres caps de llúpia de la capital d'Osona- tenyiran de color negre, vermell i verd la ciutat instal·lant la disbauxa a cada racó. Després d'una jornada intensa d'activitats i cercaviles per a cada zona d'influència, les tres colles es trobaran a la plaça de la Catedral a on s'entonarà l'himne de la festa, els caps de llúpia faran els seus balls, seguit del sopar popular, el concert de xarangues i del grup Sixtus, i laamb DJ SOLD3K.Tindrà lloc ela partir de les 18.30 hores, quan les diferents colles iniciaran les seves cercaviles: la Colla de la Vella al Centre Cívic del Montseny, els vermells del Nen al Parc de la Serra-de-Senferm, i els verds del Merma al Centre Cívic Can Pau Raba. A partir de les 21 hores, trobada de les colles i entrada a la plaça de la Catedral per donar pas a la festa.Els més menuts de la casa també tenen els seus propis actes dins de la festivitat. Aquest és el cas de la Festa Major Infantil, que tindrà lloc ela les 19 hores a la plaça Major. Una activitat organitzada pels Geganters i grallers del carrer de la Riera i que consisteix en elamb la participació de macers, banderers, trompeters infantils, caps de llúpia petits, el bou petit, la mulasseta, els cavalls cotoners, els gegants petits, els gegants pubills petits, l'aligueta, els Sagalets d'Osona portadors de Sant Miquel dels Sants i els representants del Consistori infantil. Previ a aquest acte, a les 18 hores, tindrà lloc a la plaça Gaudí el, protagonitzat per la Colla Les Fúries d'Ausa (Fúries Canalla) i la Colla Infantil dels Cabrons i Bruixes de Centelles.Un dels actes més esperats per petits i grans és la, ela les 18.30 hores. Una activitat que enguany serà més participativa que mai, ja que una hora abans del seu inici, tothom qui ho vulgui podrà participar en les passades que iniciaran a les escultures dels caps de llúpia de la ciutat. El primer a sortir serà el Nen, que recollirà a la Vella, i junts, aniran a buscar el Merma a la plaça Major. Tots plegats es dirigiran a la porta de l'Ajuntament –al carrer de la Ciutat- per donar el tret de sortida a l'espectacle. En aquest punt, gegants i llúpies començaran el recorregut pels principals carrers i places acompanyats per la Cobla Principal Vigatana.Un any més, el tradicionalprograma a un dels grups més aclamats del panorama musical català:portarà a Vic Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats, avui farem un FESTRIBAL. Enguany, però, amb sorpresa, ja que els taloners de la nit seran els vigatans, formació que aquest 2023 celebra el 10è aniversari i ho celebrarà a l'emblemàtic escenari situat al cor de la ciutat. L'actuació tindrà lloc a la plaça Major, ela les 22 hores.s'uneixen en el dia gran de la Festa Major de Vic, el, el de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat. La jornada iniciarà a les 9 hores del matí amb la, continuarà amb la trobada de la Banda de l'Escola de Música, els Grallers i timbalers de la ciutat, els Grallers del carrer de la Riera i els dels Sagals d'Osona que es dirigiran a la plaça Major. A les 10:15 hores, davant de l'Ajuntament, començarà el seguici que baixarà pel carrer Sant Miquel fins a la Catedral de Sant Pere, a on es farà l'Un acte popular que aplegarà el gran gruix de les entitats de la ciutat així com elde la capital d'Osona amb el Bou, el Lleó, la Mulassa, els Cavalls Cotoners, l'Àliga, els Gegants petits, els Gegants Pubills, Llúpies, els Gegants de la Ciutat, entre molts d'altres. Una comitiva formada també pels representants deli de lade Vic. Un cop finalitzat l'Ofici de Festa Major, tindrà lloc demostració deUn any més torna la tradicional, al centre històric de Vic. Un acte organitzat per lai que, any rere any, ha agafat més volada fent-se un lloc entre els imperdibles de la festivitat. Un acte que, a més, enguany celebra la. Tot plegat serà ela partir de les 19 hores.Ela les 22 hores, la plaça Major serà l'escenari del 97è Concurs de Colles Sardanistes, un acte que comptarà amb la Cobla Mediterrània i que està organitzat per lade la seva fundació. Per commemorar la data, després del concurs es podrà veure unproduït per La Farinera Laes convertirà elen l'emplaçament de les, un espai que a partir de les 00:00 hores de la nit comptarà amb actuacions musicals variades perquè tothom hi trobi el seu estil. Tres nits de concerts amb els grups Bonestrom, Sybarites, Fetus, Zetak, Les Salvatges, Pantocràtor, Mushkaa i Fugint del silenci perquè els més atrevits cantin i ballin fins que surti el sol.Tampoc faltarà, com és costum, la jornada castellera de Festa Major, un acte organitzat pels Sagals d'Osona que, a més, enguany celebren el. La diada tindrà lloc el darrer dia de la festivitat, el, i comptarà també amb els Marrecs de Salt i els Castellers de la Vila de Gràcia . Tot plegat, en el millor escenari possible: a la plaça Major de Vic a partir de les 12 del migdia.Una Festa Major no pot acabar sense un espectacular castell de focs. A Vic, l'espectacle il·luminarà el cel ela les 22:15 hores, llum i color per posar punt final a dues setmanes de disbauxa, alegria, gresca i xerinola.