Elha anunciat aquest dilluns totes les pel·lícules de la programació de la 20a edició, que tindrà lloc a la capital d'Osona del. Són un total deentre els quals hi ha 36 llargs i 10 curtmetratges provinents d'des de Mongòlia fins a l'Índia, passant per Taiwan o Hong Kong, 17 dels quals tindran en el certamen la seva primera projecció internacional, com és el cas de Little Blue', i dues faran la seva estrena mundial, com In Broad Daylight. La pel·lícula índia d'acció Vikram, dirigida per Lokesh Kanagarai i protagonitzada per Kamal Haasan sobre un cas de terrorisme que implica un policia, el líder d'una banda criminal i un tercer personatge misteriós, clourà l'edició d'enguany.Elstorna elmés irreverent. Comèdia, acció, fantasia i tokusatsu s'uneixen sota el títol d'#Akihabara en una selecció deen estrena internacional i mundial. Són Kaiju Sentai Jyükaizar, The Movie, el film més car i ambiciós de la història de la productora Giga, sobre uns guerrers que s'han d'enfrontar a un enemic subterrani que ha reaparegut per culpa del canvi climàtic; UFO Intruder, al voltant d'un ancià abocat a caçar ovnis amb una cullera gegant; Anime Supremacy!, que s'endinsa en els clarobscurs de la indústria d'animació japonesa; Super Battle Junretsuger 2, segona part de Junretsuger, vista al FesNits 2022; i Good Morning Sleeping Lion, un homenatge als especialistes i actors dels films d'acció japonesos clàssics.Durant els dies de festival, elsestan dedicats alamb diverses pel·lícules xineses, coreanes i japoneses d'animació i acció real que demostren una gran riquesa i diversitat de tècniques i històries. Des de l'stop-motion fins a l'animació tradicional, amb pel·lícules actuals com El meu estimat monstre o passant per a clàssics restaurats en 4K com el primer film d'Hayao Miyazaki, El castell de Cagliostro.Entre lesd'aquesta edició hi haurà diverses projeccions de clàssics del cinema d'arts marcials, com el hongkonguès Fist of Legend, protagonitzat per Jet Li i Yasuaki Kurata, o Duelo del Dragón y el Tigre.al matí, l'Atlàntida acollirà la, amb el trio fílmic d'acció i ciència-ficció xinesa format per Restart the Earth, inspirat en el videojoc The Last of Us, Mutant Ghost Wargirl, en la qual una empresa es dedica a crear lluitadors mutants que competeixen a tall de gladiadors; i The Great Arms Robbery, sobre la guerra entre traficants d'armes i policia, que veu dels clàssics del gènere de Hong Kong.