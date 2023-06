​El Festival «Estiu a la fàbrica» de Roda de Ter comptarà amb una dotzena de propostes artístiques

La Beca de creació i residència Estiu a La fàbrica

El cap de setmana de l', Roda de Ter acull la tercera edició del festival. Amb la voluntat de recuperar l'espai de La Blava i fomentar lade l'indret, enguany es comptarà ambpensades en format taquilla inversa. Com a novetat, s'incorpora el, una matinal dedicada al públic familiar amb sis tallers i un espectacle dirigit a infants de 0 a 12 anys.L'esdeveniment, que pretén apropar l'a tots els públics i promocionar la, incorpora a l'organització a Cardant Cultura-Can Grau , en el marc del projecte Singulars de l'Economia Social i Solidària de la Fundació Miquel Martí i Pol Una de les novetats d'enguany és l'impulsa de Laconvocada per la Fundació Miquel Martí i Pol i Can Grau -Cardant Cultura. Consisteix en la convocatòria d'unaque s'estrenarà a l'edició del 2024 de Estiu a La fàbrica. Cultura i literatura. El requisit bàsic és que l'eix vertebrador sigui la literatura. A més d'espai d'assaig, la beca ofereix acompanyament, suport tècnic i artístic. L'espectacle guanyador també es programarà a la, de Mora d'Ebre.