​Albert Castells, nomenat president de la Fundació Universitària Balmes

Relleus entre els patrons

Albert Castells pren el relleu a Anna Erra i és nomenat president de la Fundació Universitària Balmes. Foto: UVic-UCC

Equilibri pressupostari i un creixement del 6,7%

Renovació de dos vicerectors i de la secretària general

Aquest dijous, els'ha reunit per formalitzar el nomenament del nou alcalde de Vic,, com a president de l'entitat. D'aquesta manera, el batlle de la capital d'OsonaEn el seu discurs, Castells manifestava la seva confiança en elcom a factor clau per a l'èxit i el creixement ordenat de la Universitat, i es comprometia aaixí com reforçar els vincles entre els diferents actors que formen part del projecte. Respecte a la institució, l'alcalde de Vic la definia com un element essencial per a l'equilibri territorial del país i com unPer la seva banda,assegurava que, amb el càrrec, "prens consciència del pes de la història que hi ha darrere el projecte, dels seus antecedents i de tot allò que s'ha aconseguit en els darrers 25 anys". La presidenta del Parlament en destacava "el compromís de totes les persones que en formen part per fer créixer la universitat, com a agent de coneixement i generador d'oportunitats al territori", i l'aposta pel model de campus ciutat:. D'entre les fites assolides els darrers anys, Erra en destaca ell'any 2014 o el projecte de, entre d'altres.Per la seva naturalesa d'iniciativa pública i territorial,de la FUBalmes són alcaldes i alcaldesses d'ajuntaments de l'entorn d'influència de la UVic-UCC. Fruit de les, la reunió del Patronat d'aquest dijous ha estat des'incorpora l' alcalde de Manlleu Arnau Rovira -en substitució d'Àlex Garrido-;com a alcaldessa de Ripoll -prenent el relleu a Jordi Munell-; l'alcalde de Puigcerdà-reemplaçant Albert Piñeira-;, alcalde de Sant Hilari Sacalm –substituint a Joan Ramon Veciana-; i l'alcalde de Figueres-rellevant Agnès Lladó-.D'altra banda,l'alcalde de Manresa, la batllessa de Granollers, l'alcalde de Berga, el de Torelló, el Batlle de Prats de Lluçanès, i, tot i no haver estat investit encara oficialment alcalde d'Olot.Queden pendents els nomenaments de lai de lesque formen part del Patronat, que es coneixerà quan es faci públic el–fins ara regidor al consistori vigatà- ha estat nomenat, de nou, patró i ocuparà la vacant que ha deixat Lurdes Baulenas després de complir el seu mandat de quatre anys.El Patronat de la FUBalmes aprovava aquest dijous la, que es tancarà el pròxim 30 de juny obtenint equilibri pressupostari, amb un romanent de 6.662 euros i uns ingressos totals que de 52,7 milions, dels quals el 20,5% procedeixen del conveni programa subscrit amb la Generalitat de Catalunya.Pel que fa a l'execució de les, se n'hauran fet per un valor de més d'un milió d'euros, que s'han destinat en bona part a la millora d'espais de les quatre facultats. Donant continuïtat a la categoria d'inversions en l'àrea de les TIC iniciada l'any passat, també s'han destinat recursos en ciberseguretat -unes mesures que s'han vist reforçades amb a l' Agència de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya -. Aquest exercici econòmic, a més, ha coincidit amb el període en què s'ha invertit en les obres del Paranimf i de la Sala Gòtica , fetes amb mecenatge.Per al, la primera estimació del pressupost preveu undels ingressos del 6%. L'aportació del conveni programa de la Generalitat, se situarà en els 12,55 milions representant el 22,3% del total del pressupost, i inclourà 1 milió d'euros destinat a beques.En relació amb les inversions previstes per al curs que ve,, amb 900.000 euros, serà el més elevat. Entre d'altres, es faran millores en equipaments docents i es crearan 12 noves aules, 14 nous laboratoris i 11 nous espais de cotreball, tot plegat per valor de mig milió d'euros. La posada en funcionament d', la conversió de l'edifici que fins ara ocupava el Centre d'Estudis Sanitaris i Socials en seu de l'Escola de Postgrau, i la reconversió de la Masia de la Torre dels Frares en un espai dedicat exclusivament als estudis d'Educació, seran altres de les prioritats del curs.A proposta del rector, el Patronat de la FUBalmes també donava llum verda a la renovació de, com a vicerector de Relacions Internacionals de la UVic-UCC; d', com a vicerector de Professorat, i a, com a secretària general de la Universitat.Entre les ratificacions i aprovacions d'acords del Consell de Govern de la Universitat, figuraven el nomenament decom a nou director de la Càtedra TIC Salut i Social, en substitució de Jousè Sallent. I finalment, també s'atorgava la condició de, exdirector de l'Escola de Doctorat, que es va jubilar el febrer passat,, professor i investigador del Campus UManresa.