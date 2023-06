​Osona i el Lluçanès esperen la Flama del Canigó

Aquesta matinada la #FlamaCanigó23 s'ha tornat a renovar al cim del Canigó.



Avui serà repartida arreu dels Països Catalans gràcies als voluntaris que la distribuiran. Inaugurem la festa ancestral del solstici d'estiu!

El Lluçanès, sobre rodes

📣 La comitiva del #Lluçanès ja es troba de camí al Coll d'Ares per recollir la #FlamaCanigó23. Els ciclistes han sortit a 2/4 de 7 del matí de davant l'Ajuntament de Prats i es preveu que arribin a la plaça Nova, a 2/4 de 8 del vespre.

Homenatge a Martí Cassany

La matinada del 22 al 23 de juny, el foc es renova al cim del–muntanya icònica del Pirineu Català-, i a primeríssima hora d'aquest divendres, coincidint amb la sortida del sol, ha arribat a, rebuda pels alcaldes dei representants de la. Ara, el foc ja crema ald'aquest emplaçament, un indret relacionat amb la memòria històrica i de milers d'exiliats que van haver de marxar l'any 1939 fugint del feixisme, convertint-se en el lloc d'entrada de la Flama al. Equips de voluntaris procedents d'arreu de Catalunya, recullen la Flama aquí.En aquest punt, tindrà lloc un acte organitzat conjuntament per Tradicat , en el qual participarà l'alcaldessa dels Banys d'Arles (Vallespir), Maria Costa, en representació dels càrrecs electes de laque han patit persecució judicial per haver emprat el català als plens municipals.Al migdia, els actes continuaran amb sardanes i un acte de reconeixement a, històric de la lluita independentista. A les 16 hores, tindrà lloc la tradicional rebuda de la Flama procedent del Castellet de Perpinyà, portada per l'activista nordcatalana. Aquest foc és el que s'escamparà, principalment, peri ela través de: la de Vic, la de Manlleu, la ruta del Bisaura-Vall del Ges, la del Cabrerès, la ruta del Lluçanès i la d'Osona Sud.Un grup deja està camí de Coll d'Ares per encendre la Flama i portar-la fins a la nova comarca de Catalunya, des d'on es distribuirà a tots els municipis de la zona.La Flama del Canigó arribarà aa les 21 hores, davant de l'estació de tren. A continuació, la comitiva iniciarà unafins a la plaça Major, amb l'acompanyament musical de. A l'emblemàtic emplaçament de la capital d'Osona tindran llocs els parlaments i l'encesa de laTambé es retrà homenatge a, un dels promotors de l'acte, desaparegut ara fa 15 anys. D'altra banda, arreu dels pobles, ciutats i viles es llegirà eld'enguany, escrit per, conseller de Cultura a l'exili.