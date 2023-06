​El Serpent de Manlleu estrena escape tour

El parc infantil del Serpent

Cada, elrecórrer els carrers i les places de la vila acompanyat de foc i música, congregant al seu pas multituds per presenciar la posada en escena de l'animal fantàstic. Amb la voluntat que la llegenda vagi més enllà d'un dia en concret, les regidories demanlleuenques, conjuntament amb l'empresa Anthesis Lavola i la coordinació del Museu del Ter , han creat l'del Serpent de Manlleu. Es tracta de, una ruta per la vila totalment gratuïta que només necessita el llibret de joc que s'ofereix des del Museu del Ter o des d'aquest enllaç L'itinerari, de gairebé, proposaen punts clau de la ciutat per descobrir el: des de l'embarcador fins a la recentment restaurada Font de la Mare de Déu . L'objectiu del recorregut ési trobar el preuat. Per fer-ho possible, al llarg del joc es troben fites amb pistes per aconseguir completar la missió.El Serpent de Manlleu i la llegendaque l'envolta ha arribat als nostres dies en bona forma. Petits i grans, cada 14 d'agost, surten als carrers per veure'n l'espectacular representació. Per conservar la tradició i mantenir-la viva, en paral·lel a l'escape tour, també s'està treballant en el, que s'ubicarà al passeig del Ter, a l'altura del carrer Sant Ferran, incorporant elements de la llegenda a les instal·lacions.