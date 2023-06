Regulen l'accés motoritzat a la vall de Sau durant l'estiu

Reserva prèvia per accedir a l'espai natural

Per tercer any consecutiu i com ja va passar durant la Setmana Santa per fer front al turisme de sequera , a partir d'aquestcomença una nova. La mesura s'allargarà durant els–fins al dia 11- i. Per accedir a l'espai caldrà ferAquesta mesura, a iniciativa del, l'Ajuntament de Vilanova de Sau i del Consell Comarcal d'Osona, té l'objectiu depreservar el patrimoni natural i cultural de la vall, garantir la seguretat dels usuaris i residents, millorar la convivència entre els diferents col·lectius i oferir als usuaris una visita satisfactòria a la natura.Durant el període que estableix la normativa de regulació de l'accés a l', s'habilitarà unper a vehicles motoritzats. Així doncs, per accedir a la zona, els usuaris hauran de procedir a reservar l', sempre que hi hagi places disponibles: elstindran un cost dei les. D'altra banda, les persones que tinguin una reserva amb alguna de les empreses que desenvolupen activitats lúdiques al voltant de l'embassament,cap import per accedir-hi.Un cop feta la reserva, els visitants disposaran d'un comprovant en format, que hauran de mostrar a la barrera situada a la presa. Els diners recaptats dels tiquets aniran destinats a cobrir part del cost que suposa la contractació d', així com per fer accions dede l'espai natural protegit.