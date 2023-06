​Multes de fins a 900 euros per qui no llenci petards correctament a Vic

Petards de categoria F1: es poden tirar a mínim 1 metre de persones i mobiliari urbà.

es poden tirar a mínim 1 metre de persones i mobiliari urbà. Petards de categoria F2: es poden tirar a mínim 8 metres de persones i mobiliari urbà.

es poden tirar a mínim 8 metres de persones i mobiliari urbà. Petards de categoria F3: es poden tirar a mínim 15 metres de persones i mobiliari urbà. Estan prohibits a la plaça Major, places del centre històric i espais públics de concurrència de gent i convivència.

Campanya A la nit activa el silenci

Per tal de prevenir incidents i possibles d'anys personals i a la via pública, l'Ajuntament de Vic inicia ladel tipus de petards que es poden tirar per celebrar les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. Un seguit deque, en cas d'incompliment, comportarà sancions econòmiques que poden arribar fins als. Per exemple, els dies, queda prohibit tirara la plaça Major o al centre històric de la ciutat. D'altra banda, a la resta de places i de l'espai públic, caldrà seguir les següents indicacions:A més, cal respectar unarespecte als centres hospitalaris, així com fer esclatar petards en elements estructurals que puguin provocar molèsties a la ciutadania. El consistori també recorda que no es poden llençar petards a menys de 500 metres de zones boscoses.Des de fa tres anys, L'Ajuntament de Vic intenta conscienciar la població delsa través de la campanya A la nit activa el silenci, amb l'objectiu de promoure la convivència entre el veïnat durant l'època que es fa més vida a l'exterior de les cases.