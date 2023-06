L'alegria s'instal·larà a Vic amb la Festa Major

Tradició i cultura popular

El cartell de la Festa Major de Vic 2023 és obra de Judit Tremosa. Foto: Irene Giménez

El cartell de Festa Major Judit Tremosa és l'autora del cartell de la Festa Major 2023. Escollit entre 30 propostes presentades al concurs, el jurat en destaca l'equilibri entre la tradició i la modernitat. "Volia que representés a tota la ciutadania" explica Tremosa. Detalla que el confeti és l'element central de la proposta "perquè tant grans com petits l'associem amb festa i diversió", i que ha utilitzat colors vius i estiuencs per fer-hi aparèixer "les figures principals de la Festa Major", emmarcades dins d'un rombe "que recorda a l'escut de la ciutat".

L'espera s'ha fet llarga pels vigatans i vigatanes -i perquè no dir-ho, també pels osonencs i osonenques- però ja la tenim aquí:, una celebració que comptarà amb unper a tots els públics repartides per a tota la ciutat. Una extensa programació, presentada aquest dimecres per l'alcalde de Vici la regidora, acompanyats de les diferentsque fan possible la festivitat. "Els mandats municipals a la ciutat comencen sempre amb la Festa Major" explica el batlle, manifestant el goig que significa estrenar-se enUna celebració que, com ja és tradició, arrencarà de la mà de lesi l'arenga prèvia adel dissabte 1 de juliol: obrirà la llauna la Colla de la Vella, el dilluns 26 de juny, amb l'Acció Negre al Parc Jaume Balmes; prendrà el relleu la Colla del Nen, el dimarts 27 de juny, amb S'ha d'estar molt roig, al Bosquet de l'Atlàntida; i acabaran d'animar l'ambient els de la Colla del Merma, el dijous 29 de juny, amb l'Enverda't, a la Bassa dels Germans Maristes.Enguany, un dels actes més multitudinaris de la festivitat, el gran, arriba amb sorpresa: hi tocarà, un dels grups més aclamats del panorama musical català. Però no s'acaba aquí, perquè els vigatans, que enguany celebren el, actuaran de taloners per commemorar l'efemèride a la ciutat que els ha vist créixer.Si una cosa caracteritza Vic i la seva Festa Major és la tradició i la. El dia gran, el del patró de la ciutat,, és el 5 de juliol. Una jornada que arrenca amb l'a l'Ajuntament i la lectura del–aquest any escrit per Carles Dachs-, seguit del seguici fins a l'de la Catedral i lesde la ciutat: el ball de l'Àliga, la dansa de l'espígol o el ball dels Gegants de Vic, entre altres, així com una ballada de Sardanes per commemorar el. Enguany, el portador del penó serà, professor de l'Escola de Música.Tampoc hi faltarà la, el diumenge 9 de juliol, amb els Marrecs de Salt, els Castellers de la Vila de Gràcia i els, que aquest 2023 celebren el 25è aniversari.Elés un dels eixos principals de la Festa Major de Vic, i com no podria ser d'una altra manera, s'han programat actes i activitats enfocats a aquest segment: entre altres, en destaquen l'espectacle Maña, el seguici i el correfoc infantil, la Xurriacada, l'Escape Room Carrer o el Sarau Kids.Amb motiu de les obres que s'estan executant al Portalet, elcanviarà la ruta: iniciarà i recorrerà el Passeig per acabar a la plaça Major.Pel que fa a la tradicional, enguany serà més participativa que mai: una hora abans de l'inici de l'acte, tothom qui ho vulgui podrà recollir, caracteritzacions que es podran aconseguir en els tres punts habilitats amb aquesta finalitat –a les escultures de la Vella, el Nen i del Merma-. Des d'aquests punts iniciarà una ruta animada fins a la plaça del Mercadal per donar el tret de sortida a l'acte.D'altra banda, en el marc de la festivitat es projectarà, en, el primer capítol del documental de TV3 El teorema del mico, titulat La Ciutat dels Sants. Es podrà veure a l'Espai ETC a les 18 hores del dijous 6 de juliol.