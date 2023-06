​La nova pel·lícula de Jackie Chan obrirà la vintena edició del Festival Nits de Vic

Elinaugurarà lesamb una nit dedicada a la, amb. El cèlebre actor i coreògraf d'acció encapçala el repartiment de Ride On, un film dirigit per Larry Yang on Chan és un artista marcial retirat a qui volen robar el seu cavall i que s'embarca en un viatge per carretera amb la seva filla i el xicot. Es tracta d'una pel·lícula d'aventures, acció i comèdia on l'actor xinès demostra que, a l'edat de, segueix en plena forma. La sessió es completarà amb el curtmetratge A Beauty Carved in Time, de Yang Zi, una declaració d'amor al cinema on un vell aficionat del setè art lluita amb la seva memòria repassant les pel·lícules del seu ídol, Jackie Chan.La Bassa dels Hermanos, l'emplaçament més característic i multitudinari del Festival Nits, oferirà durant tota la setmana els tradicionals, exhibicions i projeccions dedicades a diferents països asiàtics. Les sessions s'inauguraran amb la Xina, i la precediran les sessions dedicades ali l', que tancarà el festival amb una sessió en la qual s'anunciaran els guanyadors d'aquesta edició.La nit de, dedicada a la cultura japonesa, projectarà la comèdia negra d'acció Baby Assassins, la segona part de la qual també es podrà veure en estrena al festival. La nit de, amb Tailàndia com a país protagonista, oferirà al públic Inhuman Kiss: The Last Breath. La pel·lícula de Paphangkorn Punchantarak, que es podrà veure com una estrena internacional, hibrida una trama romàntica amb elements de terror, folklore i mitologia tailandesos, i uns espectaculars efectes visuals.El vespre deserà el torn de Corea del Sud amb el thriller Special Delivery. L'última nit, la del, es projectarà la pel·lícula índia KBKJ (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) i omplirà la pantalla de la Bassa amb un vistós compendi de gèneres i coreografies d'acció i dansa al pur estil Bollywood i una història al voltant del germà gran d'una gran família que es nega a casar-se per cuidar dels seus tres germans, fins que s'enamora. La pel·lícula és de Farhad Samji i és un dels grans títols indis de l'any, produït i protagonitzat per Salman Khan.Les nits de divendres i dissabte elacolliran lesdel festival: la primera dedicada ali la segona al cinema de. El productor japonès Yoshinori Chiba, responsable de films de reconeguts directors com Sion Sono o Takashi Miike, ha escollit el Festival Nits per presentar els primers títols de la seva nova companyia, Yabai-Ze!. Les pel·lícules que es podran veure són Devil's Residents 2, de Kastumi Sasaki, Okamuro San, de Yukito Matsuno, i Ninja vs. Shark, de Koichi Sakamoto.